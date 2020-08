Le club de judo Baie-Comeau mise sur la reprise des cours

En judo comme dans tous les autres sports de contacts, la patience est de mise depuis cinq mois maintenant, mais il tarde à leurs adeptes que Québec autorise une reprise des activités malgré la pandémie. Au club de judo Baie-Comeau, on s’apprête même à lancer les inscriptions pour la prochaine saison.

À compter du 31 août, l’organisation devrait tenir une période d’inscription. Pour cette première phase de la démarche, seul le paiement de l’affiliation à la fédération serait exigé.

Sensei du club, Robin Gagné attend avec impatience l’aval pour la reprise des contacts, les prises étant la base même du judo. Il se croise les doigts pour que Judo Québec parvienne à faire fléchir les instances gouvernementales sur le bien-fondé d’assouplir les mesures restrictives en tenant compte de la contagiosité du virus selon les régions.

« Peut-être qu’à Montréal, c’est encore dangereux, mais au Québec, ce ne sont pas toutes les régions qui sont au même niveau. On n’a pas besoin d’attendre que Montréal soit revenue à la normale », indique Robin Gagné.

Judo Québec demandera aux autorités de la santé publique de permettre à certaines régions de passer au niveau trois de déconfinement. Chez nous, cela permettrait une reprise du travail en salle et des activités de contacts par petits groupes avec des règles bien précises. Même sans être l’idéal, ce serait tout de même un début, assure le sensei.

« On espère tous, mais on attend, on attend des vrais cours de judo », poursuit-il, en faisant référence aux différentes prises. Selon lui, au judo, faire tomber quelqu’un, c’est là qu’est le plaisir

Judo fit

Depuis le début de l’été et sur une base hebdomadaire, Robin Gagné offre un entraînement à l’extérieur aux membres de ses équipes de compétition, du judo fit, comme il dit si bien.

Il compte passer bientôt à deux cours par semaine, histoire de mieux préparer ses jeunes en vue du retour des cours. Il dit avoir confiance.

En 2019-2020, le club de judo Baie-Comeau comptait 140 jeunes et adultes dans ses rangs.