Liam Simard multiplie les records provinciaux

Décidément, l’été 2020 sur la scène de l’athlétisme au Québec sera celui de Liam Simard. Après avoir établi d’aplomb un nouveau record provincial au lancer du marteau le 1er août à Québec, voilà que l’athlète de Baie-Comeau a encore épaté la galerie une semaine plus tard à Sainte-Thérèse, sur la rive nord de Montréal, en pulvérisant littéralement son propre record.

Samedi dernier, l’adolescent de 15 ans était déjà parvenu à battre son propre record à son deuxième tir, mais à son quatrième et dernier, il a fait encore mieux en réussissant une marque 57,40 m. C’est un écart de 4,25 m du record qu’il avait enregistré la semaine d’avant au stade Telus de l’Université Laval. L’ancien datait de 2010.

« Au quatrième tir, il a tout donné. C’est comme au poker, all in », illustre avec fierté son père et entraîneur, Gaétan Simard. « C’est l’été de Liam au niveau de la fédération (d’athlétisme). Il est en feu. Il a volé le show. Tous les coachs de Montréal sont venus le voir tirer. »

Avec pareille performance époustouflante, le papa est d’avis que le record de son fils est là pour longtemps, à moins que le jeune continue de surprendre tout le monde. Soulignons qu’en l’espace de deux fins de semaine, Liam a lancé pour près de huit mètres de plus que l’ancien record.

Fait à noter, le samedi 22 août, la nouvelle vedette provinciale au lancer du marteau s’exécutera à nouveau au stade Telus à Québec dans le cadre de la dernière compétition de la saison.

Par ailleurs, Gaétan Simard accompagnera ses fils Liam et Justin ce mercredi 12 août pour une compétition au crépuscule à Sherbrooke chez les 16 ans et plus. Liam sera surclassé pour y participer. Il lancera donc un marteau de 5 kg, soit 1 kg de plus. Justin, lui, participera à l’épreuve de saut en hauteur.

D’autres résultats

Au total, six porte-couleurs du club d’athlétisme de Baie-Comeau ont participé aux épreuves disputées sur la piste Richard-Garneau à Sainte-Thérèse.

Chez les juvéniles, Justin Simard a signé sa meilleure performance à vie au 200 m avec un temps de 24,98. Au 400 m, il a réussi un chrono de 55,82 (7e rang).

Olivier Saint-Pierre a pour sa part pris les 14e et 19e rangs au 100 m et au 200 m avec des temps respectifs de 12,81 et 25,77.

Du côté des cadets, Nicolas Tardif, au lancer du javelot, a lui aussi enregistré sa meilleure performance à vie avec une marque de 48,62 m, ce qui lui a permis de terminer premier de sa catégorie.

Toujours chez les cadets, Liam Simard a également bien fait à la course. Il a réussi un temps de 13,18 aux 100 m et de 26,35 au 200 m, ce qui lui a permis de prendre la deuxième place de sa catégorie.

La cadette Anne-Sophie Perron a aussi brillé en terminant première de sa catégorie au saut en hauteur avec 1,44 m.

Pour sa part, la benjamine Jade Bouchard a obtenu des temps de 12,14 (5e) à la course de 80 m et de 22,96 (6e) à celle de 150 m Au saut en longueur, elle a réussi une distance de 3,32 m (7e).