Athlétisme : cinq médailles pour le club de Baie-Comeau à Sherbrooke

Les délégués du club d’athlétisme de Baie-Comeau ont glané cinq médailles samedi lors de leur passage à l’Université de Sherbrooke pour la compétition Invitation athlétisme Sherbrooke. La jeune Maude Lavoie-Nadeau n’a pas raté sa visite en Estrie.

En effet, la coureuse a semblé bien apprécier la toute nouvelle surface de course de l’université estrienne pour récolter deux médailles. L’athlète de catégorie benjamine, qui évoluait dans la catégorie supérieure (cadette), y est allé d’un sprint dévastateur à la fin de l’épreuve de 1 200 mètres pour gagner deux places et ainsi arracher la médaille de bronze grâce à son temps de 3 minutes, 48 secondes et 36 centièmes.

Nullement affectée par cet effort, Maude est revenue à la charge plus tard en journée pour récolter l’argent à l’épreuve de 800 mètres en vertu d’un chrono de 2:32:71.

Les frères Simard, Liam et Justin, sont pour leur part restés égaux à eux-mêmes avec de solides prestations, Au lancer du poids, Liam a pulvérisé son record personnel par près d’un mètre, expédiant l’engin à 12,80 mètres, un lancer bon pour la médaille d’argent. Le jeune homme a aussi pris le neuvième échelon aux 100 mètres (12 secondes 70 centièmes).

Son aîné Justin, d’âge juvénile, a lui aussi pris la deuxième place au lancer du poids dans sa catégorie (10,64 mètres), se classant ensuite septième aux 200 mètres (24:67).

Une autre représentante du club d’athlétisme de Baie-Comeau était sur place. Jade Bouchard, elle aussi de catégorie benjamine mais participant aux épreuves chez les cadettes tout comme Maude Lavoie-Nadeau, a pris la troisième place au lancer du poids en vertu d’un tir de 7,83 mètres. Elle a aussi terminé 10e dans l’épreuve de 100 mètres (14:47) et 9e dans le 200 mètres (30:88).