Athlétisme : pluie de records personnels pour les athlètes locaux à Québec

La délégation du club d’athlétisme de Baie-Comeau a de nouveau trouvé le moyen de se dépasser à la troisième soirée Rouge et Or, tenue au PEPS de l’Université Laval vendredi et samedi derniers. Six des sept athlètes locaux sur place ont tous réalisé des marques personnelles.

Débutons avec les benjamins. La jeune Jade Bouchard a établi rien de moins que deux records personnels, d’abord au saut en longueur avec un bond de 3,99 mètres (16e place) et ensuite à la course de 100 mètres, en vertu d’un temps de 14 secondes et 57 centièmes (17e). Elle s’est également classée cinquième au saut en hauteur (1,20 m)

Chez les cadettes, Abby Dufour était assurée de remporter l’épreuve du lancer du disque, étant seule de sa catégorie. Elle a toutefois fait les choses en grand avec un record personnel de 30,32 m à son 6e et dernier essai. Quant à Anne-Sophie Perron, elle a pris la troisième place au saut en hauteur (1,40 m).

Du côté des cadets, Liam Simard et Nicolas Tardif étaient les deux seuls compétiteurs au lancer du disque. Eux non plus ne se sont pas assis sur leurs lauriers avec des records personnels de 47,53 m pour Liam et de 46,43 pour Nicolas. Le jeune Simard a aussi terminé premier au lancer du marteau (51,70 m) et second au poids (11,34 m)

Dans le juvénile, le grand frère de Liam Simard, Justin, a également signé deux nouvelles marques personnelles, au 400 m avec un temps de 55:62 (10e) et au disque avec un lancer de 37,15 m, bon pour la deuxième place. Justin s’est aussi classé premier au lancer du poids (10,13 m).

Finalement, chez les juvéniles filles, deux records personnels pour Léa Dufour, un tir de 47,39 m au marteau (2e) et un autre de 11,27 au poids (1ere).