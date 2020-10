Première édition des Prix reconnaissance du Réseau BIBLIO de la Côte-Nord

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord a annoncé les lauréats de la première édition des Prix reconnaissance. Le dévoilement des trois bibliothèques gagnantes a eu lieu le 17 octobre.

Les 29 bibliothèques affiliées au Réseau BIBLIO de la Côte-Nord étaient éligible à recevoir un prix dans l’une des trois catégories soient Accueil, Animation et Innovation.

Dans la catégorie Accueil, c’est la Bibliothèque Desjardins de Chute-aux-Outardes qui a obtenu le Prix reconnaissance par sa qualité de présence auprès de toutes les clientèles qui fréquentent ses installations. La Bibliothèque Gilles-Vigneault de Natashquan et celle de Franquelin étaient finalistes.

C’est la Bibliothèque municipale Ange-Aimée-Jourdain-Saint-Louis de Baie-Trinité qui a remporté le prix reconnaissance pour la catégorie Animation. Par voie de communiqué il est indiqué que la Bibliothèque municipale Ange-Aimée-Jourdain-Saint-Louis de Baie-Trinité « s’est démarquée par la qualité et la diversité des activités qu’elle propose à ses usagers (concours, ateliers de création, cercles et clubs de lectures, rencontres d’auteurs, etc.).» Les deux finalistes étaient la Bibliothèque Amaury-Tremblay de Ragueneau et la Bibliothèque municipale de Havre-Saint-Pierre

Dans la catégorie Innovation, c’est la bibliothèque Bibliothèque municipale de Pointe-Lebel qui a obtenu les honneurs grâce à ses initiatives créatives et uniques lors des activités entourant son 30e anniversaire. La Bibliothèque municipale de Godbout et la Bibliothèque municipale de Sacré-Cœur étaient finalistes.

« Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord est très fier de cette première édition. Les Prix reconnaissance ont été créés pour souligner l’apport exceptionnel des bibliothèques municipales dans leur communauté et dans la région. Prendre le temps d’honorer tout le travail accompli par les municipalités afin de rendre la lecture accessible à tous était incontournable pour notre organisation », mentionne Marie-Soleil Vigneault, directrice générale.

Le Réseau BIBLIO de la Côte-Nord a pour mandat d’établir, maintenir, développer, soutenir et promouvoir un réseau de bibliothèques publiques dans les municipalités de moins de 5 000 habitants du territoire nord-côtier.