De nouveaux propriétaires pour l’atelier de pneus Garo

Après presque 35 ans en affaires, l’atelier de pneus Garo vient de connaître seulement le deuxième changement de propriétaires de son histoire. Depuis le 1er octobre, le commerce du boulevard Laflèche est propriété de Yan Desbiens et Gervais Hallé.

M. Desbiens n’est évidemment pas un inconnu pour la clientèle de chez Garo, car il compte rien de moins que 25 ans d’expérience dans le domaine. Le monde du pneu n’a aucun secret pour lui.

Quant à M. Hallé, il était déjà en affaires depuis une vingtaine d’années, lui qui est aux commandes de Transport E. Hallé et fils depuis 1998. Ce dernier apporte donc au nouveau duo de propriétaires une expertise particulière dans les pneus pour le transport lourd.

« C’était un projet de carrière pour moi d’acheter ça ici », a indiqué Yan Desbiens au sujet de cette acquisition. « Je me suis lancé parce que j’ai eu la chance d’avoir quelqu’un pour embarquer avec moi. On a acheté une entreprise reconnue dans le milieu, bien aimée par sa clientèle », a-t-il ajouté.

« On a une très bonne clientèle, fidèle. Ceux qui font affaire avec nous restent avec nous, renchérit Gervais Hallé. Garo est reconnu pour la qualité du service et les prix, on est dedans aussi. »

L’atelier de pneus Garo donne présentement de l’emploi à près d’une quinzaine de personnes. Selon M. Desbiens, ces employés ont tous au minimum une dizaine d’années d’expérience. Le nombre d’employés pourrait éventuellement croître si un projet en venait à se concrétiser.

« Pour l’instant, on continue comme on est là, mais on n’est pas fermé à peut-être prendre de l’expansion dans le futur », indique M. Hallé en conclusion.

Yan Desbiens et Gervais Hallé ont acquis l’atelier de pneus Garo des précédents propriétaires, Régis Lévesque et Michel Boulianne. Ces derniers dirigaient l’entreprise depuis 2009, année où ils en avaient fait l’acquisition des mains de Roland Pelletier, le fondateur. M. Pelletier a lancé le commerce en 1986.