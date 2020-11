Après une fin d’octobre hivernale, novembre s’annonce automnal

Après une fin d’octobre aux allures hivernales, le mois de novembre s’annonce plutôt automnal dans la Manicouagan. Ceux qui croyaient que la neige au sol était là pour rester seront confondus.

« Même si on a eu un avant-goût de l’hiver dans les derniers jours du mois d’octobre, la neige (ce qui reste) devrait fondre dès demain (jeudi) et on devrait avoir un mois automnal plus qu’hivernal », assure le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent.

Alors que la normale de saison se situe à 4 degrés Celsius le jour, on annonce des températures qui pourraient atteindre jusqu’à 8 degrés d’ici le milieu de la semaine prochaine. C’est du temps relativement doux pour la période de l’année.

Les prévisions météo des deux prochaines semaines ne laissent rien entrevoir en termes de conditions hivernales, assure le météorologue.

Un mois humide

Pour en revenir au mois d’octobre, l’ampleur des précipitations l’aura caractérisé. La normale s’élève à 96 mm (pluie et neige confondues) dans la Manicouagan, mais le secteur en a reçu 146 mm, soit 50 % de plus.

Les précipitations abondantes, c’est d’ailleurs ce qui a été observé pratiquement dans tout le Québec, fait remarquer Alexandre Parent.

Côté mercure, avec une température moyenne de 4 degrés, le mois d’octobre est demeuré dans la normale, qui est cependant supérieure d’un demi-degré. Le météorologue rappelle qu’une variabilité de moins d’un degré n’est pas significative.

Le temps très froid de la dernière semaine a aussi marqué le mois et a « été digne d’une fin novembre plus qu’une fin octobre », indique-t-il.