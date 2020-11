Le Parc Nature en chiffres

Malgré une année atypique et des appréhensions par rapport à la saison en cours, les résultats du Parc Nature sont plus que positifs. En effet, un record d’achalandage a été battu alors que plus de 10 500 personnes ont visité le parc cette saison, contrairement à 9 700 en 2019.

Cette année, l’hébergement a affiché complet pour les tentes et pour les motorisés. Des augmentations respectives de 40 % et de 70 % de la clientèle. Seul point négatif, il devait y avoir une attente de 24 heures entre chaque visiteur pour respecter les mesures d’hygiène.

Cela n’a cependant pas empêché le Parc Nature de continuer dans sa tendance positive. « Malgré le fait qu’une grande partie de la clientèle habituelle n’était pas au rendez-vous à cause de la pandémie, on est passé de 1 800 visiteurs en 2012 à 10 500 pour 2020 », dit Denis Cardinal.

Comment expliquer cette abondance de clientèle? Le directeur général explique que « la visibilité a été grande alors que plusieurs médias ainsi que des blogueurs ont fait la promotion du parc ».

La pression et l’incertitude du début de la pandémie ont grandement diminué « lorsque les programmes d’aides gouvernementales aux organismes à but non lucratif ont été approuvés » raconte M. Cardinal.

Ces mesures ont permis de maintenir les nombreuses activités qui font du parc un endroit à la fois excitant et apaisant. Le financement a également permis d’ajuster le parc aux nouvelles normes de salubrité, entre autres en engageant du personnel pour désinfecter les différentes structures du parc.

Les touristes dans la région en profitent pour voyager sur la Côte-Nord et pour finir leur séjour au Parc Nature. Rappelons que les touristes européens étant absents, ce sont les Québécois, en majorité des grands centres, qui ont rempli le parc à 97,2 %.