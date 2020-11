Une épreuve épouvantable pour une petite famille de Baie-Comeau

Une petite famille de Baie-Comeau vit une épreuve épouvantable. La maman, Claudia Beaulieu, a été frappée d’une rupture d’anévrisme au cerveau il y a près d’un mois et se trouve plongée dans le coma depuis. Toute une communauté se serre les coudes pour elle, son conjoint et leur petit garçon.

L’histoire de Claudia Beaulieu et Richard Simard a de quoi remuer les émotions. Après un arrêt de travail de plus d’un an à la suite d’une bactérie qu’elle avait contractée, la Baie-Comoise de 37 ans reprenait progressivement le boulot chez Groupe-conseil TDA depuis une dizaine de jours lorsque la rupture d’anévrisme s’est produite.

Transférée d’urgence dans un hôpital de Québec pour être opérée, elle a été plongée dans un coma provoqué « car, au début, c’était la pression dans sa tête que son médecin n’arrivait pas à stabiliser », a expliqué Sabrina Simard, sa belle-sœur, au bout du fil à la fin de la semaine dernière.

Selon elle, cette fameuse pression a été hors de contrôle pendant deux semaines et « ça s’enlignait mal pour la suite ». Les pronostics étaient très sombres. Puis, la maman s’est réveillée un tantinet le samedi 31 octobre, a réussi à répondre à quelques questions et à bouger ses membres un peu avant de retomber dans le coma.

« Ç’a fait pencher la balance un peu de l’autre côté. (…) C’est encourageant. Il y a deux (trois maintenant) fins de semaine, on parlait même d’un état végétatif. Les médecins ont comme changé leur fusil d’épaule », a précisé Sabrina Simard. Rien n’est encore gagné cependant. Tant que la malade n’est pas complètement réveillée, les médecins ne peuvent réellement se prononcer.

Pendant que Claudia Beaulieu lutte pour sa vie, son conjoint, qui était déjà en arrêt de travail pour maladie, et leur petit Mayson, trois ans, ont rejoint leurs proches au Saguenay dans l’attente de nouvelles de l’hôpital de Québec. Comme la ville se trouve en zone rouge, en raison de la pandémie, et la maman, dans un coma provoqué, Richard Simard est invité à ne pas se présenter là-bas. C’était à tout le moins la situation qui prévalait toujours il y a quelques jours.

Collecte de fonds

Sachant que son frère devra se rendre bientôt au chevet de sa conjointe, multiplier les allers-retours entre Québec et le Saguenay ou encore Baie-Comeau et même s’installer à Québec pendant un certain temps pour être prêt de sa conjointe, Sabrina Simard a rapidement lancé une collecte de fonds sur la plateforme GoFundMe afin d’aider la petite famille à faire face à ce qui s’en venait.

Au départ, l’objectif visé était de 5 000 $. En fin de semaine dernière, près de 13 000 $ avaient été amassés. La collecte se poursuit jusqu’au 30 novembre. Les gens sont encore invités à se montrer généreux. Pour faire un don, cliquez ici.

Sabrina Simard affirme que son frère et tous les proches sont reconnaissants des dons reçus en argent, mais aussi en soutien de tous genres, notamment pour voir à la maison de la famille pendant les prochains mois. « Les gens ont fait preuve de beaucoup de générosité. Mon frère peut se concentrer sur Claudia. »

Selon les recherches effectuées par la responsable de la campagne de financement, une personne sur huit atteintes d’un anévrisme au cerveau s’en tire indemne. Pour les autres, la moitié conservera des séquelles et l’autre moitié en mourra.

Son amie s’implique

La Baie-Comoise Katie Bouchard est la meilleure amie de Claudia Beaulieu et, comme emploi d’appoint, elle œuvre à titre d’ambassadrice Éros et cie. Afin de contribuer à aider la petite famille, elle a décidé de procéder aux tirages d’un jouet sexuel.

« Je me suis dit que tant qu’à essayer de ramasser de l’argent pour mon amie, aussi bien utiliser mon sideline », raconte Katie Bouchard, qui est d’avis que son amie aurait pris son initiative en riant. Elle vient d’envoyer un don de 570 $ à la famille à la suite d’un premier tirage et de dons reçus. « Les 80 billets se sont vendus en deux jours », raconte-t-elle.

Un deuxième tirage est en cours par l’entremise de sa page Facebook. Cent billets au coût de 5 $ l’unité sont en circulation. Pendant tout le mois de novembre, Katie Bouchard remet aussi 10 % de ses ventes pour la cause.

« Ça remue beaucoup. Il y a beaucoup d’inquiétude, mais on reste positif et on fait notre possible pour aider », conclut Katie Bouchard.