Financement bonifié à 130 000 $ : « Une archi-bonne nouvelle » pour la Maison des familles

« C’est une archi-bonne nouvelle et c’est une reconnaissance de ce qu’on fait », s’exclame la directrice générale de la Maison des familles de Baie-Comeau, Stéphanie Saint-Gelais, tout heureuse de voir son budget annuel atteindre bientôt 130 000 $.

Le ministère de la Famille, Mathieu Lacombe, a confirmé, en début de semaine, une bonification du financement des organismes communautaires oeuvrant auprès des familles, permettant ainsi de faire passer leur financement à 130 000 $ annuellement.

À Baie-Comeau, ce nouvel apport fera toute une différence. Actuellement, le budget dévolu à la mission de la Maison des familles est de 69 000 $. Stéphanie Saint-Gelais se dit soulagée. « On stabilise le financement, on stabilise l’équipe et on stabilise les services. »

Cette nouvelle entrée d’argent est d’autant bienvenue que les demandes en interventions sont grandissantes. La seule intervenante de proximité de la petite équipe de quatre personnes ne chôme pas. « Donc, il n’est pas exclu qu’on augmente les heures en intervention ou même d’ouvrir un nouveau poste », explique la directrice générale.

Ces interventions sont réalisées auprès de familles vivant des difficultés pour différentes raisons, que ce soit un besoin de répit d’une maman ou encore pour outiller des parents afin de mieux reconnaître des lacunes chez leurs enfants de 0 à 5 ans avant son entrée en maternelle.

La Côte-Nord compte 10 organismes communautaires qui soutiennent les familles.