La Caisse Desjardins des Ressources naturelles prend de l’expansion

La Caisse Desjardins des Ressources naturelles fait un pas de plus dans son initiative de développement de nouveaux marchés. Le directeur, Steeve Chapados, a annoncé mardi l’ouverture de deux lieux d’affaires dans les grands centres urbains de Montréal et Québec.

Avec son siège social situé à Sept-Îles et son centre d’affaires à Baie-Comeau, la Caisse Desjardins des Ressources naturelles poursuit son développement stratégique.

« Nous sommes la seule caisse créée par et pour les gens du secteur des mines, de la métallurgie, de l’énergie et des produits forestiers et nous desservions déjà tout le Québec », dit d’emblée M.Chapados.

Il explique qu’« il devenait impératif de se rapprocher des milieux décisionnels afin de consolider notre position et de développer de nouveaux marchés ».

Le nouveau directeur au développement des marchés spécialisés, Jonas Fadeu, aura le défi de recruter de nouveaux membres et d’entretenir de bonnes relations avec les sièges sociaux des groupes affiliés.

Le volume d’affaires a fortement augmenté depuis la fusion entre la Caisse d’économie Desjardins des employés d’Alcoa-Manic-McCormick de Baie-Comeau et la Caisse des Mines, métaux et services publics (Côte-Nord) de Sept-Îles, passant de 261 M$ en 2019, à 600 M$ pour cette année.

La caisse offre un accompagnement personnalisé à ses 6500 membres, selon Jonas Fadeu. « Quelle que soit la situation financière d’un membre, les épreuves qu’il affronte tout au long de son parcours professionnel […] nous avons des solutions adaptées pour l’accompagner » ajoute-t-il dans un communiqué.