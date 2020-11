Santé et sécurité : les syndicats réclament un engagement écrit des administrateurs du CISSS

Le Syndicat des intervenantes et intervenants en santé du Nord-Est québécois (SIISNEQ) et la Fédération de la santé du Québec (FSQ) demandent aux membres du conseil d’administration du CISSS de la Côte-Nord de s’engager publiquement à assurer la santé et la sécurité du personnel et de la population par la signature d’une déclaration en ce sens.

Nathalie Savard, présidente du SIISNEQ, qui représente les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de la région, et Claire Montour, présidente de la FSQ, ont transmis leur message lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi, soit à quelques heures de la tenue d’une séance du conseil d’administration de l’établissement.

Acheminée aux membres du conseil d’administration mardi afin de préparer le terrain, la déclaration d’engagement ratisse large. Elle va de l’approvisionnement sécuritaire et suffisant en équipements de protection individuelle à l’équité de traitement entre le personnel du CISSS et celui des agences privées en passant notamment par une démarche à mettre en place pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire.

« Nous sommes très préoccupées par la deuxième vague, surtout lorsqu’on voit ce qui se passe dans d’autres régions », affirme Nathalie Savard. Elle craint l’impact de la pandémie sur la pénurie de personnel et le nombre d’employés en assurance salaire.

La situation actuelle au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la COVID-19 affecte près de 500 travailleurs, inquiète le SIISNEQ. « Nous ne pouvons plus nous permettre de perdre du personnel en assurance salaire, déjà que le taux d’absentéisme est très élevé au CISSS de la Côte-Nord. (…) Imaginez que 200 à 300 personnes soient infectées », lance la présidente.

Comme l’explique Claire Montour, la déclaration à signer invite également les administrateurs « à mettre un petit peu de côté » la loi sur le respect de l’équilibre budgétaire afin de s’assurer que les équipes aient ce qu’il faut pour donner des soins de qualité.

S’il fallait que les membres du conseil refusent de signer le document, Nathalie Savard affirme que ça enverrait « un drôle de message de message à la population et au personnel qui donne les soins au quotidien ». Sa collègue parle d’un signal qui « serait très malaisant » pour eux.

Uniformes et urgences

Parlant d’équipements de protection individuelle, Nathalie Savard précise qu’après de longs mois de requête en ce sens en raison de la pandémie, le personnel des salles d’urgence a accès à des uniformes fournis par l’employeur depuis la semaine dernière seulement.

Elle insiste aussi sur l’importance que les masques, désinfectants à mains, jaquettes et lunettes soient disponibles en quantité suffisante.