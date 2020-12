La poly des Baies prépare un spectacle au profit de l’Escale

Les temps sont difficiles pour les artistes en cette période où les lieux de diffusion se font de plus en plus rares. Le 13 décembre, le groupe local Boreal Rovers remédiera à la situation en offrant une occasion en or pour quelques jeunes de la polyvalente des Baies qui pourront participer à un spectacle-bénéfice virtuel dont les profits seront donnés au comptoir alimentaire l’Escale.

Plus d’une dizaine d’élèves et quelques membres du personnel de la polyvalente des Baies accompagneront les musiciens dans ce projet de studio web qui diffusera plus de deux heures de prestation tout à fait gratuitement, et ce dès 19 h le dimanche 13 décembre.

« Notre projet de studio web mobile vise à offrir aux artistes de la région une plateforme numérique pour mettre leur travail de création en valeur », précise Nicolas Bouchard, professeur et membre du groupe Boreal Rovers.

Les jeunes en option musique, dirigés par Anne Perron, monteront sur scène en prestation solo ou avec les musiciens de la formation musicale. Des élèves du cours de cinéma de M. Bouchard prendront soin de faire la captation d’images. Finalement, Herman-Carl Gravel et Simon Robichaud, respectivement technicien en audiovisuel et technicien en sonorisation, superviseront un autre groupe de jeunes dans la technique musicale du spectacle.

L’événement servira à financer le comptoir alimentaire l’Escale et à venir en aide aux plus démunis de notre région en cette période des Fêtes. Il sera possible de faire des dons via la plateforme sécurisée du comptoir alimentaire.

Notons que le spectacle sera présenté au DÉFI OSEntreprendre et qu’il sera accessible sur les pages Facebook de la polyvalente des Baies, de Boreal Rovers, du comptoir alimentaire l’Escale ainsi que sur twich.tv/duffaitlalecture.