Chaud Bizzz de retour pour les Fêtes en mode virtuel

La pandémie bouleversera bien des traditions des Fêtes en 2020, mais pour la troupe Chaud Bizzz, pas question d’écarter sa populaire formule de spectacles. Elle gardera le cap grâce au mode virtuel.

« C’était impensable pour nous de ne rien faire pour le temps des Fêtes », avoue Simon Philibert, des Productions SMP. Si depuis cinq ans, il produit un spectacle festif en décembre avec la collaboration de Chaud Bizzz, cette année, c’est à un spectacle des Fêtes virtuel qu’il convie les gens les 10 et 11 décembre.

D’une durée d’un peu plus d’une heure et mettant notamment en vedette Jordan Lévesque, le rendez-vous comprendra des performances musicales, de l’animation et de la mixologie. Simon Philibert suggère aux gens de faire de la place dans leur salon afin d’être en mode party avec Chaud Bizzz.

Le producteur et homme d’affaires voit dans les deux représentations du spectacle « une solution pour les partys de bureau, de famille ou d’amis qui doivent être à distance », tout en rappelant qu’il y a aussi les gens seuls que la formule pourra rejoindre.

Diffusées en ligne, les deux soirées festives sont prévues sur le coup de 19 h. Disponibles au coût de 25 $ plus les taxes, les billets sont disponibles sur le site www.fetes2020.productionssmp.com.

Soulignons que Chaud Bizzz se produira dans le nouveau studio aménagé à l’hôtel Le Manoir par Les Productions SMP. L’endroit est également accessible aux organisations de la région pour la tenue d’événements en ligne dans le respect des mesures sanitaires.

Depuis le début de la pandémie, diverses réalisations ont été signées Les Productions SMP. On n’a qu’à penser à l’émission Comment ça va, à la Fête nationale de la Côte-Nord et au Ciné-parc Manicouagan.