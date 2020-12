Québec confirme la construction d’une maison des aînés à Baie-Comeau

Le gouvernement du Québec confirme la construction d’une maison des aînés et alternative de 48 places à Baie-Comeau, mais avec une livraison prévue à l’automne 2022.

Ce nouveau modèle d’hébergement dans la Manicouagan circule depuis le printemps, soit depuis qu’il a été décidé d’accélérer sa création dans la province à la suite de l’hécatombe causée par la COVID-19 dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée. Ce dossier faisait partie des engagements électoraux de la Coalition avenir Québec.

Pour le moment, l’investissement qui sera consenti par Québec n’est pas connu, tout comme la date de la première pelletée de terre du chantier. Par contre, les promesses de vente de terrain sont signées et le dossier suit son cours, confirme Pascal Paradis, porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord.

En détail

Des 48 places prévues dans la future maison, 24 seront réservées à des aînés et 24 autres à des adultes ayant des besoins spécifiques, selon un communiqué émis par le cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.

Située au sud de la rue Jalbert, à deux pas de l’édifice du Centre de services scolaire de l’Estuaire, la maison sera composée de quatre unités climatisées de 12 places. Chaque résident disposera d’une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées. On promet aux futurs occupants un milieu de vie à dimension humaine.

« Ce nouveau type d’hébergement rappellera davantage un domicile et favoriser les contacts humains ainsi qu’un mode de vie plus actif, entre autres grâce à un accès à des espaces extérieurs aménagés et à des installations intérieures mieux adaptées aux besoins des résidents et de leurs proches », peut-on lire dans le communiqué.

En pleine deuxième vague de la pandémie, Québec souligne que l’environnement de ces maisons facilitera aussi l’application de mesures de prévention et de contrôle des infections advenant des éclosions, peu importe leur nature.

Compte tenu des bénéfices entourant ces nouveaux milieux de travail, le gouvernement considère qu’ils contribueront à l’attractivité et à la rétention de la main-d’œuvre.

Terrain à acquérir

La maison des aînés et alternative sera érigée sur un terrain appartenant en partie à la Ville de Baie-Comeau et en partie à l’assemblée des Témoins de Jéhovah.

Lors de sa séance du 14 décembre, le conseil municipal de la Ville de Baie-Comeau a d’ailleurs adopté un avenant à une résolution entérinée en mai concernant une promesse de vente du terrain évalué à 140 000 $.

Cet avenant vise à confirmer l’engagement de la Ville à desservir en services municipaux d’aqueduc et d’égout la future maison, dont la construction devrait entraîner, selon le maire Yves Montigny, la disparition de la Salle du royaume des Témoins de Jéhovah.

« Eux autres, la bâtisse qui est là, elle ne sera plus là. Ils prennent tout l’espace à la fois des Témoins de Jéhovah au complet et tous les terrains municipaux, c’est gros cette affaire-là », a indiqué l’élu.

Le gouvernement du Québec attendrait de confirmer l’acquisition du terrain de la Ville avant de compléter les négociations avec les Témoins de Jéhovah.

Le journal Le Manic a tenté de parler à un porte-parole de l’assemblée, mais ses tentatives sont demeurées vaines.