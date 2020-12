Nathan Légaré échangé à Val-d’Or

Les partisans du Drakkar doivent désormais faire leur deuil de Nathan Légaré. L’attaquant de puissance, aussi capitaine de l’équipe, a été cédé aux Foreurs de Val-d’Or en retour d’un espoir de 16 ans et de cinq choix au repêchage.

Le Drakkar reçoit ainsi les services de Justin Sullivan, un ailier droit choisi en troisième ronde par Val-d’Or au dernier repêchage. Les Foreurs cèdent également son choix de quatrième tour en 2021, son choix de premier tour en 2022, le troisième choix de Chicoutimi et le quatrième de Moncton, toujours en 2022, sans oublier le troisième choix des Foreurs en 2023.

« On a eu le plus qu’on pouvait dans cet échange, qui est très proche de celui de Raphaël Lavoie lorsqu’il a été échangé à Chicoutimi l’an dernier », a lancé le directeur général de l’équipe, Pierre Rioux, qui croit que l’échange aurait été sensiblement du même genre même s’il n’y avait pas de pandémie.

« Sullivan, c’est un ailier droit qui peut aussi jouer au centre. On pense qu’il s’agit d’un joueur qui va bien se développer avec les conseils de J-F (Grégoire) et de Daniel (Corso, son adjoint), mais on va être patients. Ce n’est pas lui qui va remplacer Nathan demain matin », a ajouté le dg.

Évidemment un peu tiraillé à l’idée d’échanger son attaquant vedette, Pierre Rioux rappelle qu’il n’avait pas vraiment le choix. « On en est à une étape où on doit penser aux saisons qui viennent et non pas à la saison présente. »

La chance de gagner

Pour sa part, Nathan Légaré ne pouvait que se réjouir de se retrouver avec une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs, même s’il ne garde que de bons souvenirs de son passage de trois saisons et demie sur la Côte-Nord.

« C’est mon premier échange en carrière et ça fait un peu bizarre comme sensation. À Baie-Comeau, j’étais attaché à la ville et aux partisans, mais j’ai maintenant la chance de me joindre à Val-d’Or et d’avoir une chance de gagner », a été la première réaction du jeune homme de 19 ans.

« Il y a des joueurs qui décident de leur destination, mais je n’étais jamais été comme ça. Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est de jouer au hockey. Merci aux partisans du Drakkar, qui m’ont accueilli à 16 ans à bras ouverts. Je crois avoir répondu à leurs attentes », a enchaîné l’attaquant.

Avec les Foreurs, Légaré va se retrouver avec un autre attaquant étoile, Jakob Pelletier, qu’il dit bien connaître. « Il y aussi beaucoup d’autres bons joueurs, comme (Justin) Ducharme, (Maxence) Guénette et le gardien (Jonathan) Lemieux », a-t-il conclu.

Et Merisier-Ortiz?

Maintenant que Légaré se retrouve sous d’autres cieux, Christopher Merisier-Ortiz devient le porte-couleur du Drakkar le plus convoité par les autres directeurs généraux du circuit Courteau. Pierre Rioux écoutera, mais il ne cédera pas nécessairement aux chants des sirènes.

« Il y a beaucoup d’intérêt pour Christopher, mais je me concentrais avant tout sur la transaction de Nathan afin d’avoir le meilleur retour possible. Je devrais maintenant être plus attentif aux propositions pour Chris, mais ça va prendre quelque chose de gros pour qu’on aille plus loin », a fait valoir le patron hockey du Drakkar.