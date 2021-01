La Fondation Résolu distribue 40 000 $ dans le milieu

La Fondation Résolu a joué au père Noël avant le temps en offrant des dons totalisant 40 000 $ à trois organismes de la région le 17 décembre, tout juste avant la période des Fêtes.

La part du lion des étrennes est allée au comptoir alimentaire L’Escale, qui a obtenu 20 000 $ afin de poursuivre sa mission de contrer le problème de pauvreté par de l’aide alimentaire aux personnes dans le besoin.

La Maison des familles de Baie-Comeau et l’organisme Manicouagan Interculturelle ont reçu chacun un don de 10 000 $. Si la première offre des activités de prévention et de promotion ainsi que des services d’aide et de soutien aux familles, le second, lui, accueille de différentes façon les personnes immigrantes qui vivent dans la MRC de Manicouagan ou qui désirent s’y établir.

Connue jusqu’à tout récemment du nom de Fondation Abitibi Consolidated, la Fondation Résolu veut, par ses dons annuels, « souligner le travail exceptionnel des bénévoles et des organismes qui travaillent d’arrache-pied pour la population de la Manicouagan ».

Fait à noter, l’organisation est gérée par des employés de Produits forestiers Résolu.