Les chambres de commerce invitées aux rencontres entre les élus et la santé publique

À la suite d’une demande des deux organismes, la Chambre de commerce et d’industrie de Manicouagan et la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat-mak-Mani-utenam seront conviés aux rencontres entre les élus de la Côte-Nord et la santé publique régionale afin de faire entendre leurs voix, si nécessaire.

Cette demande a été formulée la semaine dernière alors que les présidents des deux chambres ont rencontré le ministre responsable de la Côte-Nord, Jonatan Julien, sa collègue déléguée au Développement économique régional, Marie-Ève Proulx, ainsi que Donald Aubin et Claude Lévesque, respectivement directeur de la santé publique et président-directeur général du CISSS de la Côte-Nord.

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les maires de la région et les députés provinciaux participent à une table de concertation avec les autorités régionales de santé publique. Les organismes qui représentent les entreprises régionales seront dorénavant de la partie.

« À deux reprises jusqu’ici, on avait demandé et obtenu des rencontres avec la santé publique. On a poussé la réflexion plus loin avec l’idée d’être de toutes les rencontres », a fait valoir le président de la CCIM, Antonio Hortas, pour qui cette ouverture « est une démonstration de quand on se parle, on se comprend ».

« Un des buts recherchés, c’est de se faire demander avant que des mesures soient prises si on peut proposer des alternatives », a ajouté le porte-parole de l’organisme. « Ça va nous permettre d’être plus affiné dans nos interventions et on recevra rapidement des informations pertinentes qui pourraient nous être communiquées. »

Mesures pour la relance

Lors de cette rencontre, la ministre Proulx a pour sa part fait état des mesures gouvernementales qui seront mises en place afin d’assurer la relance économique une fois la pandémie passée. Là encore, les chambres de commerce ont demandé et obtenu une place sur le comité consultatif régional.

« Pour ce qui est de la relance, l’amélioration des infrastructures et le soutien aux PME, les chambres de commerce sont assurément les meilleurs interlocuteurs du gouvernement », a indiqué M. Hortas, en faisant valoir que les spécificités régionales pourront ainsi être prises en compte.