Le monde de l’automobile se réinvente aussi

Toutes les entreprises de la Manicouagan subissent de grands changements depuis près d’un an. Avec la pandémie de COVID-19, certaines d’entre elles vivent une réalité bien différente des autres. C’est d’ailleurs le cas des concessionnaires automobiles, pour qui la crise est un obstacle qui n’est cependant pas insurmontable.

Benoit Routhier, directeur général d’Olivier Chrysler Baie-Comeau, a fait preuve d’innovation pour maintenir une rentabilité durant la pandémie. Comme plusieurs de ses homologues, il s’est tourné vers la vente en ligne en offrant même le service de conseillers directement via la messagerie Facebook Olivier Chrysler Baie-Comeau.

« Malgré qu’on était en pandémie, on a quand même eu une bonne année. On ne pensait pas que le retour serait aussi bon que ça », explique M. Routhier.

Quant à la réalité des entrepreneurs, il se fait plutôt réaliste. « C’est un défi pour tout le monde, pas juste pour l’automobile. Il faut s’inventer et se réinventer. Il faut trouver des façons de faire qui facilitent la vie des clients », fait-il valoir.

Durant cette année atypique, M. Routhier n’a pas chômé, notamment avec l’acquisition par le Groupe Olivier du concessionnaire automobile Dumont Chrysler au mois de novembre. « Nécessairement ça l’a engendré des ventes de plus à la fin de l’année », soutient-il.

Après cette transaction, le groupe a ensuite ouvert le Méga centre Olivier occasion à Baie-Comeau. « C’était un manque dans notre région », souligne le directeur général.

Entre 70 et 100 véhicules usagés sont disponibles dans le mégacentre, ce qui a permis au concessionnaire de vendre plusieurs véhicules. « Les clients nous disent, enfin un vrai centre usagé, ça en prenait un », dit M. Routhier.

Une clientèle de l’ouest

Comme plusieurs entrepreneurs de la région, Benoît Routhier a remarqué que l’achat local avait été important cette année et pas seulement de la part des citoyens de Baie-Comeau. « La clientèle vient quand même, mais elle ne vient pas juste de Baie-Comeau, j’ai des clients des Escoumins et de Forestville, entre autres ».

Malheureusement, la situation n’est pas totalement rose puisque les nouvelles mesures gouvernementales ont forcé la fermeture des salles d’exposition de véhicules. Le directeur s’est donc vu forcé de faire des mises à pied dans le département des ventes.

Notons que depuis le 9 janvier, et ce jusqu’au 8 février, le service de vente se fait en ligne alors que le service d’entretien de véhicules fonctionne normalement. Les véhicules achetés en ligne sont livrés au domicile des clients ou dans la cour du concessionnaire afin de respecter les mesures d’hygiène.

En terminant, il est important de souligner l’importance de la population pour les entreprises locales et leur survie. Selon Benoit Routhier, « on est tous dans le même bateau, on passe par là en espérant que la pandémie s’arrête le plus tôt possible ».