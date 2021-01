D’Avantage lingerie ferme, Marilyn rachète l’inventaire

Après plus de 30 ans dans le paysage commercial de la Manicouagan, la boutique D’Avantage lingerie se prépare à fermer ses portes, mais sa clientèle ne sera pas laissée pour compte. En effet, la boutique Marilyn reprend le flambeau par l’ajout d’un département de lingerie à l’étage.

Propriétaire du commerce depuis huit ans, Céline Roussel mettra la clé sur la porte au plus tard le 27 février. Elle espère la levée prochaine des mesures de confinement liées à la pandémie pour lancer une grande vente de déménagement.

La majeure partie de l’inventaire de la boutique du centre Manicouagan et la banque de données de sa clientèle passeront aux mains de l’homme d’affaires Ian Beaulieu et son associé Guy Lirette, propriétaires de la boutique Marilyn.

Céline Roussel affirme avoir le goût de nouveaux défis sur le plan professionnel. « J’ai envie d’un changement professionnel. Je suis au début de la quarantaine et je pense que c’est un bon moment pour passer à autre chose. »

Elle note également son souci de retrouver un équilibre dans sa vie personnelle, elle qui est maman de deux enfants et conjointe du député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

La quadragénaire se dit heureuse de la conclusion de cette transaction qui la lie aux propriétaires de la boutique Marilyn. « Les clientes vont être bien servies et je trouve que ça va être un beau renouveau pour la clientèle à Baie-Comeau. Ça va faire du bien, de la modernité et des nouveaux aménagements. »

L’entente commerciale a été conclue avant la période des Fêtes. Elle prévoit l’achat d’environ les deux tiers de l’inventaire. Tout ce qui est prêt-à-porter et maillots de bain est exclu.

Le duo Beaulieu-Lirette investit 100 000 $ pour l’inventaire de D’Avantage lingerie et les autres achats qui seront nécessaires.

Travaux d’agrandissement

Les travaux d’agrandissement de la boutique de Place La Salle se poursuivent à l’étage pour accueillir le nouveau département, dans la deuxième semaine de mars possiblement.

Comme l’explique Ian Beaulieu, le local de 750 pieds carrés était inoccupé depuis deux ans et représentait donc une opportunité pour développer ce nouveau créneau. Les astres étaient alignés, se plaît-il à dire.

Une somme avoisinant les 90 000 $ est investie pour donner au local un coup d’œil digne d’une belle boutique. « Juste l’escalier, c’est 40 000 $. On ne pouvait pas faire quelque chose d’ordinaire. Le passé nous a toujours dit que quand tu fais les choses comme il faut et tu fais les choses de qualité, c’est gagnant au bout de la ligne », précise Ian Beaulieu.

Directrice des boutiques Marilyn et M, Élizabeth Roy se réjouit de l’ajout d’un département de lingerie qui permettra, dit-elle, d’élargir l’offre pour la clientèle. « On va venir compléter l’expérience. On va devenir une destination qui va être complète. On va tout retrouver sous le même toit et dans des nouveaux espaces teintés de Marilyn. »

Un nouvel emploi à temps plein sera créé à la boutique Marilyn. Il est aussi question d’un possible emploi à temps partiel. La fermeture de D’Avantage lingerie entraînera la perte des trois emplois qui restaient depuis la pandémie, mais une employée pourrait se retrouver dans le commerce de Place La Salle.

« Il y en a peut-être une couple qui aurait pogné la chienne avec tout le contexte (de pandémie), mais de l’autre côté, on a la capacité financière pour le faire, ça, c’est pas un problème. Quand tu te positionnes bien dans des périodes plus difficiles, quand ça repart après ça, t’es aux premières loges », conclut l’audacieux homme d’affaires.