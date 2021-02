Un pédopsychiatre donne 50 000 $ à la Maison des familles

Le pédopsychiatre Georges Robitaille, nouvellement à la retraite, a décidé de redonner à la Manicouagan, où il a pratiqué sur une base régulière de 2016 à 2020. Il vient de verser un don de 50 000 $ à la Maison des familles de Baie-Comeau, rien de moins!

L’organisme communautaire se réjouit évidemment de cette manne tombée du ciel. « C’est beaucoup, beaucoup, beaucoup d’argent », admet, tout heureuse, Stéphanie Saint-Gelais, sa directrice générale.

Ce don inespéré arrive à point pour la Maison des familles qui, en 2020, n’a pu compter sur le financement que lui procurait son traditionnel marché aux puces Frimousses et cie en raison de la pandémie.

Mais pourquoi cibler l’organisme famille? Selon Stéphanie Saint-Gelais, le spécialiste aurait sollicité des propositions auprès de son équipe de travail à l’hôpital et parmi les suggestions, il y avait la Maison des familles.

Le journal Le Manic a tenté de contacter le Dr Robitaille, mais en vain. Au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, on confirme que les privilèges de pratique du médecin ont pris fin le 31 décembre 2020. Au cours des deux dernières années, il traitait sa clientèle à Baie-Comeau pour des périodes de sept à 10 jours par mois.

Périnatalité

Les 50 000 $ obtenus devraient permettre à la Maison des familles de développer le volet périnatalité, qui fait défaut actuellement. « On aimerait former des personnes comme en gestion de la douleur et comment bien se préparer à l’accouchement. On veut être complémentaire aux cours prénataux au CISSS. Ça fait longtemps qu’on y pense. On se rend compte qu’il y a une grosse lacune », explique la directrice générale.

L’organisme envisage aussi en profiter pour augmenter de quelques heures la semaine de travail de sa travailleuse de proximité et peut-être même embaucher une deuxième ressource à temps partiel pour de l’intervention sur le terrain.

Le budget de fonctionnement de la Maison des familles s’élève à 290 000 $ cette année. Le chèque qu’elle vient de recevoir en représente 17 %.

Fait à noter, à la suite d’une publication faite sur Facebook pour souligner le don reçu du Dr Robitaille, la directrice générale dit avoir reçu de nombreux messages privés de personnes de la Manicouagan qui ont témoigné de l’importance qu’a eue le pédopsychiatre dans leur vie. « C’était émouvant », indique-t-elle.