Une usine de recyclage de batteries à Baie-Comeau?

La Corporation éco-minière St-Georges, par le biais de sa filiale EVSX, a dévoilé mercredi après-midi son intention d’ériger une usine de recyclage de batteries de véhicules électriques à Baie-Comeau. Mais avant d’en arriver là, l’entreprise lance une étude de faisabilité.

Cette étude, qui devrait s’amorcer début mars, démontrera s’il est rentable ou non de construire une telle usine à Baie-Comeau. La première phase du projet d’usine est évaluée entre 5 et 10 M$, a révélé le président et chef de la direction de la corporation, Frank Dumas, né dans le quartier St-Georges de Baie-Comeau, d’où le nom de son entreprise.

Selon le président d’EVSX, Paul Pelosi Jr., l’entreprise a développé un procédé pour extraire le lithium de certaines matières, avec une solution liquide développée par la compagnie. L’usine-pilote a démontré selon lui l’efficacité du mélange utilisé et déjà, un partenaire érige au Nevada le même genre d’usine envisagée à Baie-Comeau, qui serait la première de la compagnie au Canada.

D’après M. Dumas, plusieurs facteurs favorisent Baie-Comeau à première vue, notamment les projets miniers de nickel de St-Georges dans l’arrière-pays manicois, et bien sûr la présence d’un port de mer et les terrains disponibles dans le parc industriel Jean-Noël-Tessier, relié au port par chemin de fer.

« Ce n’est bien sûr pas sur la Côte-Nord qu’il y a le plus de batteries de véhicules électriques, mais c’est une belle porte d’entrée pour les batteries en provenance de l’est, notamment de l’Europe », a-t-il fait valoit.

Innovation et développement Manicouagan s’est montrée intéressée à être partenaire de St-Georges dans l’étude de faisabilité et à aider l’entreprise dans ses démarches pour l’obtention des permis nécessaires.

