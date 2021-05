La RMBMU lauréate du prix Hector-Fabre

Moment très spécial pour l’organisation de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka (RMBMU) qui s’est vue décerner mercredi le prix Hector-Fabre remis par le gouvernement du Québec, lequel salue entre autres le dynamisme, le leadership et les réalisations reconnues à l’échelle internationale de l’organisme.

« On ressent de la fierté. Fierté qui est partagée avec toute l’équipe et les partenaires. C’est un prix qui ne souligne pas qu’un projet ou une initiative en particulier. C’est vraiment une reconnaissance de l’ensemble de la démarche. C’est une poussée dans le dos pour continuer et faire d’autres pas en avant pour le développement de la région et de l’organisation », lance d’entrée de jeu Jean-Philippe L. Messier, directeur général de la RMBMU.

L’organisme lauréat a reçu cet hommage public par la ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, au cours d’une cérémonie virtuelle. Le prix était d’ailleurs accompagné d’une bourse de 25 000 $ qui sera investie pour consolider la capacité d’accompagnement de la RMBMU auprès des membres du réseau mondial.

« Depuis la fondation de l’organisation, il y a eu beaucoup d’avancées et de développements. On se retrouve aujourd’hui avec une organisation qui est résolument tournée vers l’économie sociale », explique M. Messier.

Parmi les projets qui ont attiré l’attention du jury se trouvent la participation de la RMBMU au groupe d’experts de l’UNESCO sur les ressources extractives en France et au Brésil, son implication avec l’ensemble des pays nordiques en assurant le leadership du réseau NordMAB (Groupe nordique de réserves de biosphère) et le partenariat avec l’organisation internationale Students on Ice, dans laquelle une délégation annuelle de jeunes de Baie-Comeau et Pessamit participe à une expédition scientifique dans l’Arctique.

« La RMBMU comme territoire désigné par l’UNESCO a des particularités qui lui sont propres, notamment la présence de la grande industrie, une présence autochtone importante et des caractéristiques très nordiques », fait savoir M. Messier.

De plus, MU Conseils, l’une des unités d’affaires de la RMBMU, a fait preuve d’un essor important et a actuellement des mandats actifs partout à travers la province, mais également hors Québec, soit au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Europe (Écosse).

« C’est significatif pour la région et pour une réserve de biosphère », souligne le directeur général qui ajoute que l’approche entrepreneuriale de la RMBMU est atypique dans le réseau de réserves de biosphère.

« Je nous considère bien chanceux. Notre approche fait en sorte qu’on s’est somme toute bien sorti d’affaires pendant la COVID. On a même fait grandir l’équipe dans les derniers mois. Cela dit, ça a amené certains enjeux », dit Jean-Philippe L. Messier en conclusion.

Notons que l’inscription de la RMBMU au sein de réseaux internationaux comme INTERACT permet de structurer des projets de recherche inédits à la Station Uapishka, autre composante de la réserve de la biosphère.