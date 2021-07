Le prochain événement Bières et saucisses de la Fondation Loisir Côte-Nord se tiendra le 10 septembre, de nouveau sous une formule pour emporter. Photo iStock

L’événement Bières et saucisses au profit de la Fondation Loisir Côte-Nord

L’événement Bières et saucisses de la Fondation Loisir Côte-Nord, en formule pour emporter, aura lieu le 10 septembre, sur un patio ou dans un salon près de chez vous.

Les personnes qui prendront part à l’événement pourront récupérer leur ensemble bières et saucisses dans le stationnement de Loisir et Sport Côte-Nord, à Baie-Comeau. L’ensemble comprend quatre saucisses de la boucherie du Boulevard, 4 bières de la microbrasserie St-Pancrace, un dessert des Délices de l’artisan et deux verres à l’effigie de l’événement, le tout au coût de 60 $.

Pour prendre part à l’événement, les gens peuvent s’inscrire sur le site Internet de Loisir et Sport Côte-Nord : www.urlscn.qc.ca.

L’événement est organisé par la Fondation Loisir Côte-Nord en collaboration avec la boucherie du Boulevard et la microbrasserie St-Pancrace.

Auparavant pour soutenir la coureuse Laurence Coté dans son objectif olympique, l’événement Bières et saucisses sera dorénavant au profit de la fondation. L’événement s’ajoutera aux autres activités de financement de la Fondation Loisir Côte-Nord, soit l’Omnium de golf et la Soirée fromages et vins.

L’argent amassé pendant les activités bénéfices est remis aux étudiants-athlètes pendant le gala annuel de Loisir et Sport Côte-Nord et aux élèves-artistes durant les finales régionales de Secondaire en spectacle.