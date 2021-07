Intercar : rallier La Baie à Baie-Comeau avec un détour par Québec

Intercar poursuit les étapes de la relance de ses différents circuits dans l’espoir que d’ici la mi-octobre, l’ensemble de son offre d’avant-pandémie sera disponible. Mais pendant ce temps, des situations plutôt particulières surviennent. Parlez-en à Élaine Poirier, de Baie-Comeau.



La mère de la dame a quitté la ville pour l’arrondissement La Baie à Saguenay depuis le décès subit de son conjoint il y a deux ans. Comme elle ne peut pas conduire et que sa fille ne peut pas toujours prendre congé pour aller la chercher, elle espérait utiliser les services d’Intercar pour visiter ses proches et voir à ses affaires à Baie-Comeau.

Or, comme le trajet habituel entre Saguenay et Tadoussac n’a pas été réinstauré, il est impossible de rallier Baie-Comeau à partir de Saguenay sans devoir passer par Québec pour ensuite, le lendemain, monter à bord d’un autocar à destination de Baie-Comeau.

« Après quelques appels, j’apprends qu’elle doit faire Chicoutimi-Québec, dormir à Québec à ses frais, en plus des repas, et ensuite Québec-Baie-Comeau », raconte Élaine Poirier, en ajoutant que c’est le double du prix, en plus de deux jours de perdus pour un trajet de quatre heures. « Ouf, ça n’a pas d’allure. La Côte-Nord, on nous oublie. »

Pas un cas unique

Vice-président aux opérations d’Intercar, David Gilbert explique la situation par le fait que le circuit Saguenay-Tadoussac fait partie de ceux qui n’ont toujours pas été remis en service.

« On a juste qu’au 15 octobre pour finaliser notre plan de relance. Au 15 octobre, il faut avoir décidé », souligne le porte-parole, en faisant référence à l’engagement du transporteur auprès de la Commission des transports du Québec.

Intercar espère évidemment pouvoir remettre en place l’ensemble des liaisons et des horaires qu’il offrait avant la crise sanitaire, mais la demande devra être au rendez-vous. « Voir tous nos autocars stationnés, ce n’est pas plaisant », assure M. Gilbert.

Intercar a réinstauré la liaison entre Baie-Comeau et Québec, mais sur une base de cinq allers-retours par semaine sur six jours. L’entreprise dessert aussi Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre.

Le vice-président rappelle que le circuit Saguenay-Québec est également loin d’être ce qu’il était avant la pandémie, tout comme c’est le cas pour les liaisons vers le Lac-Saint-Jean.