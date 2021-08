Demi-Marathon Eau Grand Air : Pierre Gagnon est le plus rapide au 21,1 km

Pierre Gagnon de Baie-Comeau et Cindy Dubois ont été les plus rapides au 21,1 kilomètres dans le cadre du Demi-Marathon Eau Grand Air, tenu ce samedi 7 août sous une météo plutôt nuageuse, mais sans pluie.

Pierre Gagnon, un habitué des premières places, a complété le demi-marathon en 1 heure 22 minutes et 42 secondes. « C’est sûr que je suis vraiment content. Je m’étais setter un pace pour la course et ça a encore mieux été tout le long. Je suis super content. C’est le fun à chaque année de venir faire la course ici », soutient celui qui avait remporté l’épreuve du 15 km au Trail du boisé en juin dernier, à Baie-Comeau.

Chez les hommes, Yan Thibeault a terminé 2e avec un temps de 1 heure 30 minutes et 44 secondes, alors qu’Éric Poirier a fini 3e avec un temps de 1 heure 34 minutes et 40 secondes.

Du côté des femmes, Cindy Dubois a été la première a terminer le 21,1 kilomètres avec un temps de 1 heure 31 minutes et 18 secondes. Camille Lacroix a fini 2e en avec un temps de 1 heure 36 minutes et 13 secondes et Alexandra Chouinard a été la 3e fille la plus rapide avec un temps de 1 heure 38 minutes et 37 secondes.

Autres informations à venir.