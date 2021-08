Anaëlle Gagné ratera le camp de sélection d’Équipe Québec

Anaëlle Gagné, la gardienne de but de Pointe-aux-Outardes, n’a pas été invitée au camp de sélection de hockey d’Équipe Québec féminine des moins de 18 ans.



Oui, il y a un peu de déception, mais comment la gardienne de 16 ans prend-elle ce revers? « Comme une motivation, parce que je trouve que le camp m’a vraiment permis de réaliser qu’il fallait que je travaille plus fort. Toutes les filles travaillent fort aussi, mais si je voulais vraiment me démarquer, il fallait que je travaille encore plus. Comme une motivation pour arriver encore plus forte pour l’année prochaine », affirme Anaëlle Gagné au sujet du camp de l’Équipe Québec féminine des moins de 18 ans de l’an prochain.

« Comme une opportunité d’apprendre aussi. Aussi de bounce back pour le camp prochain, mais aussi pour cette année, pour leur prouver que j’avais ma place et de ne pas leur donner le choix de m’inviter pour l’année prochaine », ajoute-t-elle.

Selon Anaëlle Gagné, certaines choses lui ont nui, comme son mental et le fait de ne pas avoir arrêté de s’entraîner et de travailler pendant les deux semaines avant le camp. « Je dirais peut-être mon mental, parce oui j’étais préparée et tout, mais on dirait que le vivre ce n’était pas pareil », mentionne-t-elle.

« La dernière journée et même l’avant-dernière journée, les jours trois et quatre, c’était les plus durs, parce que les deux premières journées étaient très intenses. Donc, on était beaucoup fatiguées. Donc, je pense que mentalement j’étais un peu moins là que je l’étais les deux premières journées. Personnellement, je trouve que j’ai moins bien performé ces deux journées-là. Je pense que c’est à cause de ça », explique Anaëlle Gagné au sujet de la raison pour laquelle elle n’a pas été invitée au camp de sélection.

À venir

Plusieurs choses s’en viennent pour la gardienne dans les prochaines semaines et les prochains mois. Elle a été invitée au camp de sélection des As de Québec Midget AAA féminin, qui aura lieu les fins de semaine du 14-15 août et du 20-21 août. L’équipe fait partie de la Ligue de hockey d’excellence du Québec.

La gardienne a aussi été invité au camp de sélection du temps des Fêtes pour l’Équipe Québec féminine des moins de 18 ans, qui représentera la province aux Jeux du Canada d’hiver de 2023. Ils ont lieu du 18 février au 5 mars 2023 à l’Île-du-Prince-Édouard. Cette invitation est due à sa participation au camp d’Équipe Québec féminine des moins de 18 ans.

La jeune athlète devra bientôt choisir l’équipe collégiale pour laquelle elle évoluera à compter de l’automne 2022. Elle a reçu trois ou quatre offres de cégeps des environs de Montréal. Elle doit donner sa réponse au mois de novembre.