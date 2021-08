Les consultations sur la modernisation du régime d’assurance-emploi sont lancées

Les consultations sur la modernisation du régime d’assurance-emploi ont été lancées par le gouvernement fédéral. L’enquête en ligne, qui a débuté le 9 août, se déroulera jusqu’au vendredi 8 octobre sur le site canada.ca/assurance-emploi-consultations.

La ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, le commissaire des travailleurs et travailleuses de la Commission de l’assurance-emploi du Canada (CAEC), Pierre Laliberté, et la commissaire des employeurs, Nancy Healey ont publié une déclaration commune à ce sujet la semaine dernière.

« Il est dans l’intérêt commun des travailleurs, des employeurs et du gouvernement du Canada de revitaliser et de moderniser le régime d’assurance-emploi du Canada afin qu’il puisse s’adapter à la nature en évolution du travail et aider véritablement à combler les besoins du marché du travail actuel », est-il mentionné d’entrée de jeu.

Selon les trois intervenants, la pandémie de COVID-19 a mis en lumière certaines lacunes préexistantes touchant l’accessibilité, le caractère suffisant et l’efficience du régime d’assurance-emploi ainsi que la capacité du régime à remplir un rôle de stabilisateur de l’économie lorsque la conjoncture économique l’exige.

« Tandis que la nature même du travail évoluait, le régime d’assurance-emploi n’a pas suivi le rythme; il n’appuie pas adéquatement les travailleurs autonomes et les travailleurs à la demande; en outre, il ne peut plus intervenir avec la vitesse et la souplesse nécessaires ni offrir des prestations d’assurance-emploi d’un niveau suffisant pour pouvoir soutenir adéquatement les travailleurs lors d’interruptions de travail », admettent-ils.

La déclaration précise qu’un régime d’assurance-emploi moderne est aussi un moyen d’appuyer l’efficience et la résilience du marché du travail, de pair avec la prise en compte des répercussions financières que les changements pourraient avoir. « À l’heure actuelle, ce sont les employeurs et les travailleurs qui assument entièrement ces répercussions, par l’entremise des cotisations. »

Les consultations entourant la modernisation du régime d’assurance-emploi du Canada serviront à établir un plan directeur à l’appui d’une initiative tripartite ambitieuse du gouvernement, des employeurs et des travailleurs visant à élaborer une feuille de route afin de bâtir une économie plus inclusive et plus résiliente, et à aider les Canadiens à reprendre leurs activités au lendemain de la pandémie, selon M. Laliberté et Mmes Qualtrough et Healey.

« Le processus de consultation sur le régime d’assurance-emploi aidera le gouvernement du Canada à mieux comprendre les besoins des travailleurs et des employeurs, les uns et les autres pouvant tirer avantage des améliorations apportées au régime, notamment en ce qui touche les enjeux reliés à l’accès, à la suffisance et à l’abordabilité », affirment-ils conjointement.

La participation des parties prenantes et les commentaires recueillis au cours de ces consultations aideront à bâtir un régime d’assurance-emploi plus adapté aux besoins en évolution des travailleurs et des employeurs, tout en préservant sa viabilité financière à long terme, est-il déclaré.