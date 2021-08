Vers une reprise régulière du hockey

Depuis le 3 août, les équipes de hockey mineur du Québec peuvent revenir à une pratique régulière avec équipes réduites, soit la phase 6A du plan de retour au hockey.

« L’objectif de la phase 6A est de permettre aux joueurs, joueuses, entraîneurs et autres intervenants de retrouver la pratique régulière des activités (déplacements, contact physique et mise en échec) tout en recommandant et appliquant de bonnes pratiques en vue de diminuer les risques de transmission », peut-on lire dans le plan de retour au jeu de Hockey Québec.

Cette phase permet donc un retour au jeu normal, à l’exception du nombre de participants.

Lors des pratiques et camps de sélection, des groupes d’un maximum de 25 joueurs en plus du personnel d’encadrement et des entraîneurs seront autorisés.

Quant aux matchs, les équipes devront être formées d’un maximum de 12 joueurs en plus des officiels, du personnel d’encadrement et des entraîneurs.

L’application des mesures sanitaires et de distanciation demeure. Les groupes et équipes avec plus de participants seront permis à la phase 6B à la suite de l’approbation de la Santé publique.

Les tournois de type régional, interrégional et provincial peuvent se tenir à compter de la phase 6A, selon les mesures établies par la Santé publique.

La participation à des tournois et matchs à l’extérieur du Québec est aussi autorisée. Toutefois, une demande de permis de voyage doit être effectuée à Hockey Québec selon la réglementation.

Pour le coordonnateur régional de Hockey Côte-Nord, Jean-Philippe Simard, il s’agit d’une bonne nouvelle, mais « on espère que la phase 6B ne sera pas trop tardive ».