Un succès pour le Demi-marathon Eau Grand Air

On aperçoit le départ du 21,1 km avec le vainqueur Pierre Gagnon, à droite, et le détenteur du troisième rang, Éric Poirier, à gauche. Photo Camille Charette

Un peu plus de 160 personnes ont participé aux différentes distances à la marche ou à la course dans le cadre du Demi-marathon Eau Grand Air de Baie-Comeau qui s’est tenu le 7 août sous une météo nuageuse et humide.



La Corporation Eau Grand Air considère l’événement comme un succès. « C’est un succès pour nous, parce qu’en contexte de pandémie, on avait plusieurs contraintes et embuches qu’habituellement on n’a pas. Les gens ont été au rendez-vous, même si les gens étaient moins présents. On le comprend et on s’y attendait », affirme la responsable des communications de la corporation, Anne Fournier.

La corporation voulait présenter l’événement. « En contexte de pandémie, nous notre but c’était de relancer les activités sportives sur la Côte-Nord. On avait vraiment comme but de fournir l’événement et fournir un événement de qualité comme chaque année », soutient Mme Fournier.

Il y avait une autre raison de vouloir présenter l’activité. « Il n’y avait pas beaucoup d’événements de course au Québec cet été. Donc c’est une raison de plus pour laquelle on voulait, nous, l’offrir », mentionne Anne Fournier.

70 bénévoles ont contribué au succès de l’événement. Selon Mme Fournier, c’était le nombre minimal de bénévoles que la corporation s’était fixé. Rappelons qu’il y a eu des difficultés de recrutement.

« On est content, parce qu’on a eu beaucoup de sang neuf cette année. Habituellement, c’est toujours les mêmes personnes qui vont se réimpliquer et on greffe de nouvelles personnes chaque année », indique Anne Fournier.

Gens de l’extérieur

Près du tiers des coureurs provenaient de l’extérieur de la Manicouagan.

Il y a notamment eu François Bourget et Lina Vallières, un couple originaire de Lévis qui vit depuis plusieurs années à Calgary, en Alberta. M. Bourget a participé au 21,1 kilomètres où il a terminé 17e. Quant à Mme Vallières, elle a pris part au 10 kilomètres à la marche. Elle affirme que c’est elle qui l’a fait le plus rapidement.

Ils sont venus de Calgary à Baie-Comeau pour participer au demi-marathon et visiter.

« C’est très beau. On a beaucoup aimé Baie-Comeau. C’est une belle place à visiter. On n’était jamais venus sur la Côte-Nord », raconte Mme Vallières.

François Bourget a aimé son expérience. « Très très bien. C’était bien organisé. C’était bien marqué sur le parcours. C’était de belles places pour courir avec les vues du fleuve, c’était très beau et il ne faisait pas trop chaud, donc, c’était bien. Mais c’était assez humide, donc on a sué en masse », souligne-t-il.

Résultats

Quarante-cinq coureurs ont participé au 21,1 kilomètres. Du côté des hommes, Pierre Gagnon est arrivé 1er en 1 heure 22 minutes et 42 secondes, Yan Thibeault a terminé 2e en 1:30:44 et Éric Poirier a fini 3e en 1:34:40.

« C’est sûr que je suis vraiment content. Je m’étais setter un pace pour la course et ça a encore mieux été tout le long. Je suis super content. C’est le fun à chaque année de venir faire la course ici », soutient Pierre Gagnon.

Du côté des femmes, Cindy Dubois a terminé 1re en 1 heure 31 minutes et 18 secondes, Camille Lacroix a fini 2e en 1:36:13 et Alexandra Chouinard est arrivée 3e en 1:38:37.

Quarante personnes ont fait le 10 kilomètres à la course. Simon Palin de Baie-Comeau est arrivé 1er en 37 minutes et 31 secondes chez les hommes, Guillaume Lavigueur a terminé 2e en 43:51 et Jean-François Guay a fini 3e en 45:23.

« Moi, ça faisait longtemps que j’avais fait une compétition. Mais, c’était un retour un peu depuis deux ans. C’était le même parcours qu’on connaissait. Ça c’est bien passé, malgré l’humidité », explique M. Palin.

Chez les femmes, Kim Decelles est arrivée 1re en 47 minutes et 56 secondes, Jennifer Dufour a terminé 2e en 48:50 et Sonia Tremblay a fini 3e en 49:36.

Vingt-huit coureurs ont participé au 5 kilomètres à la course. Chez les hommes, Adam Fortin a terminé 1er en 23 minutes et 27 secondes, Benoit Simard est arrivé 2e en 24:13 et Yves Tremblay a fini 3e en 24:42.

Du côté des femmes, Medgi St-Pierre est arrivée 1re en 21 minutes et 52 secondes, Maria Jose Guillen Valverde a terminé 2e en 23:16 et Jade Jean a fini 3e en 25:26.

Quatorze personnes ont fait le 2,5 kilomètres à la course. Du côté des garçons, Kyle Tremblay Rioux a terminé 1er en 11 minutes et 45 secondes, Oli Dallaire est arrivé 2e en 13:01 et Thomas St-Georges ainsi qu’Hugo St-Georges ont respectivement fini 3e et 4e avec le même temps de 13:05.

Pour ce qui est des filles, Karianne Jean est arrivée 1re en 11 minutes et 14 secondes, Alycia Paquet a fini 2e en 11:20 et Anais Bélanger a terminé 3e en 11:24.

