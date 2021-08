Le PDG de la Société des traversiers demande aux syndicats de repousser les grèves

Le PDG de la Société des traversiers du Québec, Stéphane Lafaut, demande aux syndicats de repousser les grèves prévues sur cinq traverses.

Bien qu’il précise que la STQ reconnaît la grève comme un moyen de pression légitime, le PDG se dit surpris de la tournure des choses.

« Dans un contexte où les négociations sont bien avancées et se poursuivent, nous sommes surpris et déçus de constater que la partie syndicale ait choisi de déclencher une grève qui aura un impact négatif important sur des milliers de Québécois, vacanciers et travailleurs, tout en ayant un impact sur l’économie des régions », a-t-il affirmé.

Il avance que la STQ est prête à négocier « jour et nuit » pour éviter la grève.

« L’offre monétaire actuelle est équitable avec ce qui a été négocié ailleurs dans le secteur public. Elle accorde les mêmes paramètres généraux d’augmentation tout en tenant compte des besoins spécifiques de la STQ, de ses travailleurs et du monde maritime », estime M. Lafaut.

Il invite donc les syndicats à repousser la grève pour continuer à négocier et parvenir rapidement à une entente.



Clarification des services



La Société des traversiers du Québec a tenu, mercredi, à clarifier les modifications de services qu’entraîneront les journées de grève prévues par deux syndicats sur ses navires.

Les informations sur le sujet ont été nombreuses dans les derniers jours, de quoi rendre confus les utilisateurs.

D’abord, des syndiqués affiliés à la CSN seront en grève les 13 et 14 août.

Voici comment cela affectera la traverse de Matane-Baie-Comeau-Godbout :

Jeudi 12 août : dernière traversée entre Baie-Comeau et Matane à 18 h.

Vendredi 13 août et samedi 14 août: service entièrement interrompu.

Dimanche 15 août : reprise du service selon l’horaire normal.

Puis ce sera au tour de syndiqués Métallos d’être en grève les 20 et 21 août. À noter que cette grève était initialement planifiée pour les 14 et 15 août, mais qu’elle a été reportée.

Dans ce cas, cinq traverses seront affectées :

Sorel-Tracy­

Québec

L’Isle-aux-Coudres

Tadoussac

Matane

Les traverses de L’Isle-aux-Coudres et de Tadoussac sont assujetties au maintien de services essentiels. Le niveau et la nature de ce service seront déterminés au cours des prochains jours, a indiqué la STQ.

Pour les traverses de Sorel-Tracy, Québec et Matane, des interruptions de service complètes sont à prévoir.

« Les détails du service offert dans chacune de ces traverses pendant cette période seront communiqués à la clientèle dès que possible », a mentionné la Société.