Rentrée scolaire : le masque ne sera plus exigé dans les classes

Le masque ne sera plus nécessaire dans les classes, cependant les élèves devront le porter dans les lieux communs et dans leur transport scolaire.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge a présenté les grandes lignes du plan de la rentrée scolaire 2021-2022. « Le masque devra être porté en raison de la situation épidémiologique, mais il pourra être enlevé dans les classes et dans les services de garde. Les enseignants devront aussi porter le masque, mais ils pourront l’enlever dans les classes dans la mesure où ils peuvent garder une distanciation physique avec les élèves », précise M. Roberge.

Il ne sera plus nécesssaire de conserver les bulles-classes, ce qui sera un soulagement surtout pour les élèves du secondaire. « C’était important de permettre une plus grande normalité pour les jeunes puisque les bulles-classes ont eu des conséquences sur certains élèves », soutient le Dr Yves Jalbert, directeur médical de la protection de la santé publique à la Direction générale de la santé publique du ministère de la Santé et des services sociaux.

Les activités parascolaires seront de retour. Au secondaire, le passeport vaccinal sera exigé pour les jeunes pour les activités jugés «à haut risque ». Les ados qui ont reçu leurs deux doses pourront profiter d’un autre avantage. Ils ne seront pas «systématiquement retirés» lorsqu’ils seront exposés à un cas positif.

Quant à la qualité de l’air dans les écoles, beaucoup de travaux ont été faits pour améliorer la ventilation dans les classes. Le ministre Jean-François Roberge a confirmé que chacune des classes seron munies d’un capteur de dioxyde de carbone (CO2) dans l’air d’ici le mois de décembre.

La dernière année a été difficile pour pusieurs élèves. Certains ont accumulé des retards et ils seront accompagnés comme cela se fait déjà avec des cours de rattrapage durant l’été. Les taux de réussite sont pour leur part demeurer semblables à ceux de l’an dernier a indiqué le ministre Jean-François Roberge.