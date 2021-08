Les alignements pour la Coupe Bleue sont connus

L’alignement des deux formations qui fouleront la glace du Centre Henry-Leonard de Baie-Comeau, ce vendredi 13 août, pour le Party la Poche Bleue du podcast animé par Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse, est connu.

Les amateurs de hockey qui assisteront à la rencontre prévue à 19h (Tailgate dès 16h) retrouveront des figures bien connues chez les Anciens du Drakkar. Les « locaux » compteront dans leurs rangs Jean-François Jacques, Yannick Lehoux, Alex Picard-Hooper, François Bouchard, Olivier Donais, Bruno St-Jacques, Marco Charpentier, Pascal Pelletier, Guillaume Goulet et Marco Cousineau devant les buts.

Dans le camp adverse, la Poche Bleue alignera trois anciens de la Sainte-Flanelle en Maxim Lapierre, Guillaume Latendresse et le Baie-Comois Dave Morissette. Son fils Zach sera aussi de la partie tout comme le pilote actuel du Drakkar Jean-François Grégoire, les produits « locaux » Pierre-Cédric Labrie et Félix Lefrançois, et l’ancien gardien du Drakkar Loïc Lacasse. Les partisans pourront aussi voir à l’œuvre les deux premiers choix de la formation baie-comoise au dernier repêchage de la LHJMQ, soit Vincent Collard et Nathan Baril.

Les billets pour ce match sont disponibles par téléphone au 418 296-8484 ou via le http://ledrakkar.ticketacces.net. Les profits de l’événement seront remis à la Fondation des Canadiens pour l’enfance et au Fonds d’études du Drakkar.