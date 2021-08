Grève du weekend prochain annulée aux traverses de la Côte-Nord

La grève prévue le weekend prochain à cinq traverses, dont celle entre Baie-Sainte-Catherine (photo) et Tadoussac, est annulée par les syndiqués.

Les officiers mécaniciens et de navigation de la Société des traversiers du Québec (STQ) ont annulé la grève qu’ils devaient faire du vendredi 20 août à 6 h jusqu’au 22 août à 5 h 59 à cinq traverses, dont celles de Matane/Côte-Nord et Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine.

Ces employés, syndiqués chez les Métallos, ont accepté de participer à une séance de conciliation jeudi.

Selon le syndicat, cette séance se tiendra en présence d’un représentant du Conseil du Trésor, qui tient les cordons de la bourse gouvernementale. Toujours selon les Métallos, la précédente séance de conciliation avait été annulée à la demande de la STQ, qui aurait soutenu alors ne pas avoir de mandat du Conseil du Trésor.

Les officiers mécaniciens et de navigation de la STQ sont sans contrat de travail depuis avril 2020. Ils n’ont pas rencontré la partie patronale à une même table depuis décembre de la même année.

Outre les deux traverses qui touchent la Côte-Nord, la grève est également levée aux traverses entre l’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, Sorel et Saint-Ignace-de-Loyola ainsi qu’entre Québec et Lévis.

Pour sa part, la Société des traversiers a fait savoir que le traversier suivra son horaire régulier entre Matane, Baie-Comeau et Godbout les 20 et 21 août, puisque la menace de grève est écartée.