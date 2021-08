Pas suffisamment de deuxièmes doses chez les étudiants du cégep

La direction du cégep de Baie-Comeau met en place, comme elle le souhaitait, des cliniques de vaccination mobiles pour son personnel et ses étudiants. La chose n’est pas un caprice, car la population étudiante est loin de l’objectif en ce qui concerne les gens doublement vaccinés.

« Au moment d’écrire ces lignes, les dernières données fournies par la Direction de la Santé publique de la Côte-Nord indiquent que le taux de couverture vaccinale au sein de notre communauté collégiale ayant reçu deux doses est sous l’objectif de 75 %, soit à 62 % précisément », indique le cégep dans une note expédiée mercredi matin à l’ensemble du personnel et aux jeunes inscrits pour la prochaine session, qui débute le 23 août.

« Comme vous pouvez vous en douter, ne pas atteindre le taux ciblé aura des répercussions directes sur les mesures et les règles qui devront être respectées cette année et sur l’offre d’activités que nous pourrons vous proposer. La balle est maintenant dans votre camp, et nous avons besoin de vous afin de renverser la situation! », ajoute la note.

Les cliniques de vaccination mobiles se tiendront le jeudi 19 août de 13 h à 16 h, et le lendemain 20 août de 8 h 30 à 11 h 30, au stade Médard-Soucy. Il ne faut pas oublier sa carte d’assurance-maladie afin de se faire vacciner.

La direction de l’établissement invite finalement les étudiants à consulter régulièrement la foire aux questions qui se retrouve dans la section COVID-19 de son site web.

« C’est par l’entremise de cette dernière que nous vous présenterons les règles et les mesures qui seront mises en place au sein de notre cégep pour l’année scolaire », conclut la note.