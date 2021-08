Place aux Championnats québécois de vélo sur route

Maintenant plus que quelques heures avant le début des Championnats québécois de vélo sur route élites 2021. Les athlètes prendront d’assaut le parcours établi dans le secteur Mingan et tout est en place pour les recevoir.

Croisée jeudi matin sur le stationnement de l’école secondaire Serge-Bouchard, quartier général de l’événement, Christine Brisson se disait « un peu surprise » par le nombre d’inscriptions, qui devrait franchir le cap des 250.

Au passage, la grande patronne de l’organisation a révélé que le recrutement des bénévoles « a été un peu plus difficile cette année ». Pour la journée de vendredi, l’organisation aurait besoin de deux bénévoles sur la sécurité du parcours. « On pourrait aussi en avoir quelques-uns de plus pour le samedi, mais on va arriver à remplir la tâche », a-t-elle enchaîné.

Les compétitions s’amorcent officiellement vendredi à 14 h, avec l’épreuve du contre-la-montre. La grosse journée est celle du samedi, avec la course sur route dans les diverses catégories au programme. Ça débute à 8 h. Le dimanche, place au critérium à partir de 8 h 30.

Le samedi à 10 h 45, les cyclistes locaux peuvent répondre au Défi Vélo Manicouagan Carrefour Chevrolet, où ils peuvent profiter du parcours comme les athlètes et compléter le plus de tours possible du circuit de 12,3 kilomètres durant une certaine période. Dimanche midi, au tour de la randonnée familiale.

Mme Brisson n’a pas raté l’occasion de rappeler la beauté du parcours baie-comois. « C’est un parcours technique, avec de belles difficultés, mais ce que les coureurs apprécient le plus, ce sont les gens qui les encouragent tout au long du parcours. C’est unique à Baie-Comeau et c’est devenu notre marque de commerce », a-t-elle conclu.

Plusieurs coureurs locaux, regroupés sous les couleurs de l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet, participeront à ces championnats. Suivez Le Manic sur le web durant toute la durée de l’événement afin de connaître leurs résultats.