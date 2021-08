Stock car : des bris pour les équipes de Baie-Comeau à East Broughton

La course de stock-car du 14 août à East-Broughton en Beauce ne s’est pas passée comme prévu pour l’équipe de Blouin Shell Service des frères Francis et Michel Raymond, ainsi que pour celle d’Éric Soutière et Mikael Girard, en raison de bris.

Malgré tout, les frangins Raymond sont satisfaits de leur performance. « Très satisfaits. On s’approche enfin d’un podium », soutient Michel Raymond, le mécanicien de l’équipe alors que Francis pilote.

Les Raymond ont connu un bris de transmission durant la pratique, ce qui les a fait manquer la première qualification. Ils sont partis en dernière position à la deuxième qualification, mais ils ont néanmoins terminé 4e.

En finale, ils sont encore partis derniers, mais un autre bris mécanique, cette fois des ratés avec le moteur, les a forcés à abandonner de façon préventive à quelques tours de la fin alors qu’ils étaient deuxièmes.

Michel Raymond assure que le problème électrique avec le moteur sera réparé en vue de la prochaine course qui a lieu le 28 août, toujours à East Broughton. Rappelons qu’ils coursent dans la catégorie Semi-Pro avec la voiture numéro 60.

Pour leur part, le pilote Éric Soutière et son mécano Mikael Girard ont terminé 10e dans la catégorie 120 HP+ avec la voiture numéro 86. Ils ont aussi subi un bris de moteur en finale et sont toutefois satisfaits de leur performance.