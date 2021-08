Bon départ pour l’équipe Mon Vélo aux Championnats québécois de cyclisme sur route élite

L’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet a bien commencé les Championnats québécois de cyclisme sur route élite avec un podium à la première épreuve, soit le contre-la-montre. On aperçoit sur la photo les trois membres de l’équipe qui ont participé à cette épreuve, Simon Ouellet, Cédrick Graham et Éric Clément.

Les membres de l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet ont bien débuté les Championnats québécois de cyclisme sur route élite 2021 avec un podium à la première épreuve sur le parcours du secteur Mingan, le contre-la-montre.

Éric Clément a terminé troisième chez les Senior 3 à 39 secondes du meneur avec un temps de 27 minutes et 56 sec. Rappelons qu’il a obtenu la 2e place (28 : 45) à cette épreuve aux championnats de 2020 aussi à Baie-Comeau. « Ça a bien été. Tout était là. Les jambes étaient là. Ça tournait bien », a-t-il confié après l’épreuve.

Le cycliste de Baie-Comeau, qui fait aussi l’épreuve sur route et le critérium, espère que l’équipe aura plus de chance cette année à la compétition sur route.

« C’est toujours une question de chance dans le peloton. Comme l’année passée, on a été malchanceux, on va espérer être plus chanceux cette année. On va voir ça demain (samedi) », estime Éric Clément.

« Pour une première expérience, ça s’est bien passé », indique pour sa part Cédrick Graham, aussi dans la catégorie Senior 3. Il a pris le quatrième rang (28 : 14), soit derrière son coéquipier Éric Clément.

Sa performance le met en confiance pour la suite de la fin de semaine, lui qui participe, comme Clément, aux deux autres épreuves. « Ça annonce bien la fin de semaine. Les jambes sont là », mentionne-t-il.

Quant à Simon Ouellet, il est arrivé septième (31 : 01) dans la catégorie Maître 1. « Ça s’est très bien passé. C’est une première expérience. Ce n’est pas facile, mais ça ne fait mal pas longtemps », souligne-t-il.

Il est satisfait de ce qu’il a fait. « C’est très satisfaisant. C’est juste une mise en bouche pour demain. Demain (samedi), c’est la course sur route. Ça va être un petit peu plus corsé », relate Simon Ouellet.

Rappelons que les Championnats québécois de cyclisme sur route élite se poursuivent demain samedi avec l’épreuve sur route à laquelle neuf coureurs de l’équipe Mon Vélo Carrefour Chevrolet participent et se concluent dimanche par le critérium.