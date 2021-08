Les Chambres de commerce de la Côte-Nord veulent que la PCRE soit revue

L’Alliance des chambres de commerce de la Côte-Nord a fait part de ses attentes envers le prochain gouvernement fédéral. La pénurie de main-d’œuvre sans précédent que vit actuellement la région figure parmi les grandes préoccupations des gens d’affaires.

À l’aube de la quatrième vague de la COVID-19, l’Alliance demande que la Prestation canadienne pour la relance économique (PCRE) soit revue pour certains secteurs particuliers, afin de ne pas pénaliser les industries qui fonctionnent à plein régime et qui ont besoin d’employés.

Les chambres de commerce de la Côte-Nord estiment que la relance économique passe par la disponibilité de la main-d’œuvre.

« Ce qui n’est pas le cas actuellement où plus de 128 000 personnes capables de travailler reçoivent la prestation alors que des milliers de postes demeurent vacants », a mentionné Marie-Claude Nolet, présidente de la Chambre de commerce de Fermont.

Les chambres suggèrent que l’immigration peut jouer un rôle important pour contrer le problème. Elles demandent au prochain gouvernement d’améliorer le processus de traitement des demandes. Elles veulent aussi qu’il aide à décentraliser l’arrivée des immigrants dans les métropoles pour favoriser leur établissement en région.

Le manque de places en garderie est aussi un des éléments à régler pour gérer le manque de main-d’œuvre. L’Alliance invite le prochain élu du comté à travailler pour que la région ait sa « juste part » étant donné les sommes importantes que le fédéral a transférées dans ce dossier.

Encore le désenclavement

L’Alliance réitère sa demande pour désenclaver la région et l’obtention d’un service aérien fiable. Elle souligne en faire la requête depuis plusieurs années. Les libéraux ont annoncé récemment 39M$ pour soutenir le transport aérien régional, ce que les chambres saluent.

« Cependant, nous désirons toujours que le gouvernement fédéral mette en place rapidement des mesures concrètes pour assurer aux Nord-Côtiers une desserte fiable et à coûts abordables », ont souligné Gabriel Striganuk et Kateri C. Jourdain, co-présidents de la Chambre de commerce de Sept-Îles-Uashat mak Mani-utenam.

On souhaite aussi que le transport en commun et le transport adapté fassent partie des priorités particulièrement dans les villages plus éloignés.

Les chambres réclament aussi un plan de relance économique plus clair et des investissements dans des programmes qui favoriseront l’innovation.

Finalement, la réconciliation avec les peuples autochtones constitue pour l’Alliance « un dossier majeur ».