Le cégep de Baie-Comeau anticipe une hausse de clientèle

Il y aura plus d’étudiants inscrits au cégep de Baie-Comeau en 2021-2022 comparativement à l’année précédente. En date du 20 août, ils étaient 667, soit 69 de plus que l’an dernier. Le pourcentage de double vaccination devra cependant augmenter afin d’avoir une année se rapprochant le plus possible de la normale.

En ce qui concerne les inscriptions, la lecture prise en 2020-2021 remonte au 20 septembre, date de lecture officielle des clientèles inscrites. Le chiffre de 667 va donc varier d’ici le 20 septembre 2021.

« Cette hausse est due à deux principaux facteurs, (…), soit nos efforts de recrutement, qui nous permettent de maintenir notre nombre d’étudiants depuis plusieurs années, et surtout, l’offre de nouveaux programmes qui attire des gens de l’extérieur de la région et qui contribue à la rétention des jeunes de la Côte-Nord », a fait valoir la directrice générale Manon Couturier, dans un communiqué de l’établissement d’enseignement.

Ces nouveaux programmes, soit Soins préhospitaliers d’urgence, Techniques policières et Techniques de pharmacie, ont d’ailleurs intéressé à eux seuls 70 étudiants à s’y inscrire. Cet engouement motive évidemment la direction du cégep à transformer les autorisations provisoires qu’elle a obtenues pour les deux premiers programmes en autorisations permanentes.

Le cégep accueillera également cette année 46 nouveaux étudiants internationaux, portant le total de cette clientèle à 130. La grande majorité est arrivée déjà dans la semaine du 8 août, doublement vaccinée. « Il s’agit d’un exploit remarquable dans le contexte actuel étant donné que le recrutement s’est tenu exclusivement de façon virtuelle tout au long de la dernière année », d’ajouter la directrice.

Vaccination

Le principal enjeu de cette rentrée est toutefois la vaccination des étudiants. La semaine dernière, seulement 62 % d’entre eux avaient reçu deux doses de vaccin, alors que la cible fixée par la santé publique est de 75 %.

La direction rappelle qu’il est important d’atteindre cette cible, car elle aura « une incidence sur les mesures et les règles qui devront être respectées ainsi que sur notre offre d’activités ».

Pour aider à l’atteinte de l’objectif de 75 %, des cliniques de vaccination auront lieu mercredi et jeudi dans le hall d’entrée du cégep, entre 9 h 30 et 14 h.

Pour revenir aux inscriptions, la direction se réjouit aussi des 148 étudiants enregistrés dans l’une ou l’autre des quatre attestations d’études collégiales (AEC), qui sont Intervention par l’aventure et le plein air, qui est une nouveauté, Intervention en travail social, Design web et Administration des affaires.