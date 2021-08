La gardienne de but Anaëlle Gagné sera de l’édition 2021-2022 de l’équipe féminine M18 AAA des As de Québec. Sur la photo, on l’aperçoit dans l’uniforme des Mustangs de l’École secondaire de l’Odyssée de Chicoutimi Cadet D1 pour lesquels elle a joué lors des saisons 2018-2019 et 2019-2020. Photo Jean-Pierre Barbeau

Hockey féminin : Anaëlle Gagné chez les As de Québec

Anaëlle Gagné, gardienne de but originaire de Pointe-aux-Outardes, s’est taillée une place dans la formation féminine 2021-2022 des As de Québec M18 AAA.

Ce sera la première équipe féminine dont fait partie la gardienne de but en saison régulière, puisqu’elle a toujours joué dans une formation masculine, à l’exception de quelques expériences dans le hockey féminin. Elle est « très contente » d’être de l’équipe.

« Honnêtement, ce n’est pas tant différent, car ça reste du hockey, mais c’est sûr qu’il va y avoir de l’adaptation à faire », indique Gagné.

« Au hockey féminin, c’est beaucoup plus de passes, tandis qu’au hockey masculin, c’est plus des lancers », ajoute-t-elle à propos de la principale différence entre le hockey féminin et le hockey masculin.

Elle a une idée de la manière dont elle va pouvoir arriver à s’y adapter. « Avec l’aide de mon entraîneur (des gardiennes) et de nombreuses pratiques pour m’habituer le plus possible », explique la gardienne de 16 ans.

« Ma préparation mentale et l’acquisition de nouveaux outils pour le hockey féminin », mentionne-t-elle a propos des défis qui l’attendent cette saison.

Elle a deux objectifs pour la saison à venir. « Profiter de la saison et arriver prête pour le collégial », soutient Anaëlle Gagné.

Mentionnons que la formation fait partie de la Ligue de hockey d’excellence du Québec et que le camp de sélection a pris fin le 22 août.