Six nouveaux joueurs à bord du Drakkar

On retrouvera six nouveaux visages dans l’uniforme du Drakkar en 2021-2022. La direction de l’équipe a complété son alignement dimanche et elle a décidé d’y aller pour l’instant avec 22 joueurs, un nombre qui exclut les deux Européens du club.

Un des nouveaux patineurs est d’ailleurs le nouvel Euro, le défenseur Niks Fenenko, qui devrait avoir son arrivée à Baie-Comeau dans un peu plus d’une semaine. Quant aux deux premiers choix, Vincent Collard et Nathan Baril, leurs places ont été confirmées mercredi.

Baril s’est toutefois blessé au pouce cette même journée, de sorte qu’il devrait rater une bonne partie du prochain mois. « Il s’est blessé durant son match de deux buts et deux passes. On s’attend à le revoir pour notre dernier match hors concours le 24 septembre », a soutenu le directeur général Pierre Rioux.

Après la rencontre de samedi, le Drakkar a ensuite assuré à Maël Lavigne, choix de 4e ronde au dernier repêchage, qu’il serait à bord du Drakkar cette saison. L’élancé joueur de centre de six pieds deux pouces et 157 livres a d’ailleurs représenté la plus belle surprise du camp d’entraînement aux yeux de Rioux.

« Lavigne, c’est un grand bonhomme, encore mince mais qui va prendre du muscle. Il a une très bonne tête de hockey, il voit bien le jeu, il distribue bien la rondelle. Il y a du travail à faire sur sa maturité physique, mais le kid sait jouer au hockey », d’ajouter le dg.

Maël est le fils d’Éric Lavigne, un des entraîneurs adjoints chez les Tigres de Victoriaville, qui a donc eu l’occasion de féliciter son rejeton en personne samedi. « On a rencontré sa famille et on a convenu que pour son développement, il valait mieux qu’il demeure à Baie-Comeau », a précisé Rioux.

Les deux autres joueurs qui ont fait leur place avec l’équipe l’ont appris dimanche matin. Il s’agit du joueur de centre Dan Chrétien (5e choix en 2020) et du défenseur Vincent Deschênes (7e en 2020). Andrew Doucet (9e en 2020) et Thomas Leclerc, invité au camp, sont retournés à leur club midget.

Les vétérans prêts

Quant aux vétérans de l’équipe, Rioux aime bien leur attitude, eux qui sont en ville depuis un peu plus d’une semaine. « Les vétérans embarquent dans notre ligne de conduite et tout le monde est en bonne condition physique, même mieux que l’an dernier pour certains. On va maintenant leur laisser de temps pour trouver leur rythme, avec le mois complet d’entraînement qui s’en vient ».

Rappelons que la saison régulière s’amorcera le 1er octobre pour le Drakkar, qui rendra alors visite aux Saguenéens de Chicoutimi.