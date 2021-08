Une autre édition réussie pour la 17e Randonnée Vélo Santé Alcoa

: La Randonnée Vélo Santé Alcoa de cette année a permis de récolter, au moment d’écrire ces lignes, 115 800 $ pour la Fondation de la santé et des services sociaux de Manicouagan afin que le projet-santé de cette année se réalise. Sur la photo, on aperçoit les membres du comité organisateur Nathalie Malenfant, Peggy Bourque-Ouellet, Marie-Josée Paradis, le président d’honneur Dr Didier Ouellet, France Lévesque, Jacques Parent, président de la fondation, et Ghislain Gauthier.