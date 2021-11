Les artistes et artisans exposent pour Noël

Pour une deuxième année d’affilée, la pandémie a raison de la traditionnelle Foire des arts, ce qui ouvre la porte à La féerie de Noël, une nouvelle formule qui se déploiera à l’hôtel Le Manoir du 19 au 21 novembre.



Directrice des opérations de l’établissement et artiste-peintre, Maude Roussel est l’initiatrice de l’événement. « Moi, cette année, j’avais le goût d’exposer en présentiel et j’avais le goût de le faire (l’événement) », raconte-t-elle.

Après vérification auprès de la Santé publique et avec l’assurance que la Foire des arts fera à nouveau relâche en contexte de pandémie, Mme Roussel a lancé les premières démarches pour l’organisation de La féerie de Noël à l’hôtel, la salle Brian Mulroney.

La réponse des artistes, artisans et petites compagnies l’a surprise. Il faut dire qu’elle ignorait totalement si engouement il y aurait. Les 18 emplacements, dont 12 pour les créateurs et créatrices, ont rapidement trouvé preneurs. « Je dois avoir refusé de 10 à 12 personnes au moins », note la responsable.

Parmi les exposants retenus pour La féerie de Noël, on peut mentionner Suzanne Valois et ses décorations de Noël, Chantale Cayer et ses bijoux en verre ainsi que Caroline Martel et sa laine teinte à la main.

Fait à noter, malgré le lancement du nouvel événement de trois jours, la deuxième édition du Marché de Noël virtuel en Manicouagan se tiendra tout de même, confirme Maude Roussel. Les détails devraient être dévoilés très bientôt.

L’an dernier, sur une période de quelques semaines en novembre et décembre, ce marché en ligne avait fait le bonheur de plusieurs personnes à la recherche de cadeaux de Noël. Pas moins de 480 articles et œuvres avaient été vendus pour un total de 12 460 $.

D’autres rendez-vous

Deux autres rendez-vous artistiques sont aussi proposés en prévision de la période des fêtes.

Depuis le mardi 2 novembre et jusqu’au 20 du mois, Suzanne Valois accueille le public au centre Manicouagan, dans l’ancien local du magasin Stokes. Elle y a déménagé son atelier, soit Le refuge de la petite nictale, pour y exposes ses créations de Noël.

« C’est un rêve que je réalise », fait remarquer celle qui loue son propre local au centre commercial pour la première fois. Depuis septembre, elle a créé une cinquantaine de pièces, dont plusieurs avec des thématiques comme le camping, le patinage, les animaux. Les crèches et les anges ont évidemment une belle place dans sa production.

En 2020, la spécialiste de Noël a vendu plus de 125 œuvres, plusieurs fabriquées de matériaux récupérés. Fait à noter, elle offre aussi un service de restauration d’articles, que ce soit des crèches, des couronnes ou autres.

Par ailleurs, à compter du 23 novembre et jusqu’au 23 décembre, Mme Valois se joindra aux autres artistes qui exposeront au Sapin d’art, installé dans l’ancien local de la boutique Stitches, toujours au centre Manicouagan.

Cette boutique éphémère réunit depuis plusieurs années des créateurs de différentes disciplines pour la période d’achat des cadeaux des fêtes.

Enfin, soulignons la tenue de la 35e édition du Rendez-vous des artistes et artisans les 6 et 7 novembre aux Galeries Baie-Comeau. Bien qu’il ne soit pas nécessairement organisé en prévision du temps des fêtes, l’occasion sera belle tout de même pour dénicher peut-être les cadeaux qui feront plaisir à nos proches.