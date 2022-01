Championnats nationaux de patinage : Audréanne Foster termine troisième au programme court

Audréanne Foster, native de Forestville et membre de Patinage Baie-Comeau, s’est classée troisième lors du programme court disputé, mercredi après-midi, dans le cadre des Championnats nationaux de patinage Canadian Tire qui se tiennent à Ottawa.

La patineuse nord-côtière a obtenu 53,41 points pour sa performance chez les juniors du côté féminin. Mentionnons qu’il y a moins d’un point d’écart entre Foster et les athlètes qui ont respectivement terminé deuxième et quatrième, soit la représentante de la Colombie-Britannique et du Yukon, Vienna Harwood, qui a eu 53,74 points, ainsi que l’Ontarienne Fiona Bombardier, qui a reçu 53,31 points.

La meilleure performance a été réalisée par la Québécoise Justine Miclette, qui a récolté 61, 43 points pour son programme court.

Pour ce qui est de la présentation du programme libre, elle aura lieu jeudi à compter de 10 h 50. Le tout sera diffusé sur le site Internet de Patinage Canada.