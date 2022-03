Le Cégep virtuel poursuit sur sa lancée

Une aide financière récurrente de 325 000 $ du ministère de l’Enseignement supérieur permettra au Cégep virtuel de poursuivre sa progression.

Le Cégep virtuel regroupe une dizaine d’établissements de régions, dont le cégep de Baie-Comeau. Il propose aux étudiants des cours virtuels en mode synchrone, c’est-à-dire en ligne avec un enseignant, en temps réel.

« Les étudiants du réseau collégial qui ont besoin d’alternatives pour suivre certains cours et compléter leur cheminement collégial apprécient notamment cette formule d’enseignement », indique le communiqué du Cégep virtuel.

Effectivement, le Cégep virtuel permet, entre autres, aux étudiants-athlètes et aux étudiants de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) de poursuivre leur formation. Créé en 2016, le Cégep virtuel a permis à plus de 7 400 étudiants de suivre des cours à distance et la demande ne cesse de croître.

Le taux de réussite de 86 % démontre la nécessité de ce modèle d’enseignement alternatif, prisé par plusieurs étudiants pour différentes raisons.

« Que ce soit pour suivre le cours manquant pour décrocher son diplôme, rattraper un retard de formation alors que les cours recherchés ne sont pas offerts à la session désirée, ou encore régler un conflit d’horaire en lien avec le travail et les entraînements sportifs, Cégep virtuel permet de palier à plusieurs situations qui peuvent représenter un risque pour la persévérance et la réussite scolaire », explique le communiqué.