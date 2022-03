La 18e édition du Boréal Loppet est lancée

Après avoir été reportée en fin de semaine dernière en raison des conditions météorologiques défavorables, c’est sous une température idéale qu’a été lancée la 18e édition du Boréal Loppet à Forestville ce samedi 19 mars.

Le premier départ était planifié à 10 h pour les 16, 32 et 48 kilomètres de ski classique et randonnée. Par la suite, les départs s’enchaîneront pour tous les types de compétiteurs et se concluront avec la course sur neige des 14 ans et moins.

Les remises de médailles se dérouleront vers le début de l’après-midi, soit 13 h 30 et 14 h.

Au total, environ 90 participants se sont inscrits à cette édition de l’événement d’envergure tenue depuis 2004 à Forestville. Un nombre moins élevé que les années précédentes, mais un chiffre qui ne surprend pas le président de la compétition, Éric Maltais.

« Je m’attendais à ce que la participation soit diminuée cette année en raison de la pandémie. L’an dernier, nous avions fait une édition virtuelle, et là, on revient à la charge avec un événement en présence. Je suis tout de même satisfait que nous ayons pu tenir l’événement et accueillir près d’une centaine de compétiteurs », affirme-t-il tout en remerciant les nombreux partenaires et bénévoles de l’événement.