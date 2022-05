C’est à Baie-Comeau que se tiendra cette année la Fête nationale régionale pour la Côte-Nord. Les gens sont conviés au Parc des Pionniers le 24 juin à compter de 20 h 30 pour un spectacle présenté par la troupe Chaud Bizz avec la participation de Jordan Levesque, natif de Baie-Comeau, Rafaëlle Roy et Laurence Jalbert.

« Ce sera un spectacle unique, conçu sur mesure pour l’occasion », mentionne Simon Philibert, des Productions SMP et organisateurs du spectacle.

C’est sous la thématique « Notre langue aux mille accents » que la 188e Fête nationale se déploiera partout au Québec et dans 14 municipalités sur la Côte-Nord, les 23 et 24 juin.

« Partout au Québec et sur la Côte-Nord, la Fête va être teintée de cette thématique-là, en mettant en valeur nos expressions dans les différentes activités et fera rayonner notre langue », indique Myreille Lalancette, coordonnatrice du comité de la Fête nationale pour la Côte-Nord.

« Cet été, on le sent, les gens ont hâte de festoyer en plein air et en ville. On a la chance d’accueillir à Baie-Comeau la Fête nationale des Québécois, le 24 juin », souligne le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny.

« Notre langue a des accents particuliers, non seulement dans le monde, mais au Québec et même sur la Côte-Nord, c’est très différent le parler d’un Baie-Comois par rapport à quelqu’un qui vient de Sacré-Cœur ou de Havre-Saint-Pierre, par exemple. On a déjà les mille accents sur la Côte-Nord », déclare encore M. Montigny.

L’ensemble des activités de la fête nationale partout sur la Côte-Nord seront en présentiel, cette année. À Baie-Comeau, la journée du 23 juin sera consacrée à la famille avec des jeux gonflables pour les plus jeunes et un spectacle en soirée. D’autres détails suivront à ce sujet.

Le budget total provient des différents partenaires régionaux et s’élève à 30 000 $, en plus du montant de 20 000 $ fourni par le Mouvement national des Québécois pour le spectacle régional à Baie-Comeau. Les autres municipalités, quant à elles, se divisent un montant de 35 000 $ pour l’organisation de leur Fête nationale.