Un projet d’usine de production d’hydrogène et d’ammoniac verts à Sept-Îles

L’entreprise québécoise TEAL Chimie & Énergie Inc. a pour projet de construire une usine de production d’hydrogène et d’ammoniac verts à Sept-Îles.

L’objectif de la compagnie est une mise en production d’ici trois à quatre ans. La future usine serait située dans la zone industrialo-portuaire de Sept-Îles. D’ailleurs, TEAL Chimie & Énergie Inc. a une entente avec la SFP Pointe-Noire pour un terrain à proximité du Quai 31, quai disponible et appartenant au Port de Sept-Îles.

« Le projet de Sept-Îles représente une opportunité unique pour la Côte-Nord et le Québec. D’abord parce que la production de TEAL suffira, à elle seule, à répondre à la demande actuelle en ammoniac de l’ensemble du marché québécois; mais aussi parce que les grandes industries de la région pourront bénéficier du facteur de proximité de l’usine pour diminuer leurs émissions de GES et décarboner leurs opérations, en remplaçant les hydrocarbures, notamment le diesel et le bunker, par une alimentation en hydrogène », explique Jonathan Martel, président et directeur général de TEAL.

Pour que le projet puisse aller de l’avant, TEAL devra d’obtenir le bloc énergétique nécessaire à l’alimentation de l’usine. Des démarches auprès d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec sont en cours.

En parallèle, l’entreprise québécoise a récemment conclu une entente avec une société internationale de marchandisage et de commerce, TRAMMO, qui lui permettra de vendre les surplus d’hydrogène et d’ammoniac produits par TEAL et non utilisés au Québec. Selon M. Martel, « Cette entente est un élément primordial au financement des projets de TEAL puisqu’elle garantit la vente de la totalité de la production ».

Finalement, TEAL a déposé une offre de partenariat à la Société de développement économique de Uashat mak Mani-utenam (SDEUM), afin que l’organisation devienne actionnaire du projet.