L’abattage d’arbres au parc des Cèdres à Baie-Comeau surprend des citoyens

L’abattage de quatre arbres matures au parc des Cèdres à Baie-Comeau a pris par surprise et inquiété des citoyens du coin sur le but véritable de l’opération puisqu’ils ne présentaient aucun signe de dépérissement à première vue. Tant la Ville de Baie-Comeau que la Société des parcs assurent qu’ils étaient en fin de vie et qu’ils ont été rasés à des fins de sécurité.



Depuis la deuxième semaine de mai, les quatre cormiers en talle qui bordaient de très près un tronçon de la rue des Cèdres sont disparus. Oui, il y avait bien un arbre qui avait des branches cassées, mais sans plus, affirme Denis Forcier. Il est l’un des citoyens qui, dans les années 90, ont fait des pressions pour la création de ce parc, en plus de participer la plantation des arbres avec leurs familles.

D’entrée de jeu, M. Forcier a dénoncé l’abattage qui, à son avis, pourrait avoir été motivé pour faciliter le déneigement en hiver plutôt que pour les bonnes raisons. Il s’est même demandé si l’environnement et le développement durable étaient importants à la Ville de Baie-Comeau.

« Mon voisin est allé vérifier auprès de ceux qui faisaient le travail, c’était la Société des parcs, et il s’est fait dire qu’ils avaient eu une commande par la Ville. Il y avait quasiment un sous-entendu que c’était pour faciliter le déneigement l’hiver », a confié l’homme. Et même si les arbres avaient été malades, a-t-il ajouté, leur longévité aurait tout de même pu être prolongée de quelques années.

De la pourriture

« Les arbres qui ont été abattus, à la base, ce sont des arbres qui avaient beaucoup de branches cassées. Lors de travaux d’élagage, les équipes se sont rendu compte qu’ils étaient en fin de vie, car il y avait beaucoup d’endroits pourris », a indiqué Pierre-Olivier Normand, agent aux communications à la Ville. Selon lui, leur abattage est devenu nécessaire afin d’assurer la sécurité.

Directrice générale de la Société des parcs de Baie-Comeau, Caroline Charest a confirmé que les quatre végétaux dépérissaient. Questionnée au sujet du déneigement, elle a admis que les arbres étaient effectivement très proches de la rue. « Quand ils étaient petits, ça ne dérangeait pas », a-t-elle ajouté tout en assurant cependant qu’ils n’ont pas été rasés pour faciliter l’enlèvement de la neige.

Il ne se passe pas une année sans que la Société des parcs abatte des arbres malades et sans qu’elle plante des arbres de remplacement. D’autres arbres seront plantés à la place des cormiers disparus au parc des Cèdres, mais ce ne sera assurément pas cette année.

Consultation citoyenne

Conseillère municipale du quartier N.-A.-Labrie, Carole Deschênes trouve déplorable l’abattage des arbres, mais aussi la désuétude en général du parc des Cèdres, le seul parc de son secteur.

Elle souhaite consulter les résidents du quartier au sujet de la revitalisation et du réaménagement du site et a déjà acheminé un projet en ce sens à la Ville de Baie-Comeau et à la Société des parcs. « Mon but, c’est de faire une consultation citoyenne pour voir comment ils voient ça parce qu’on pourrait faire plus que ça. Tout est sur la table », a mentionné Mme Deschênes.

Les bandes de l’ancienne patinoire ont été enlevées depuis deux ans environ, mais les structures d’ancrage sont toujours présentes. La Ville de Baie-Comeau assure qu’elles seront retirées cette semaine.

Elle rappelle que les bandes de l’ancienne patinoire du parc ont été retirées il y a deux ans, mais que les structures d’ancrage au sol sont toujours présentes avec les dangers pour la sécurité. « Il faut sécuriser ça. Le temps de la réflexion est arrivé », a-t-elle martelé.

Interpellé par Le Manic au sujet de ces structures toujours en place, Pierre-Olivier Normand a répondu par courriel que « de manière à rendre les lieux accessibles et sécuritaires, les sonotubes seront retirés au courant de la semaine prochaine (cette semaine) par l’équipe de la Ville de Baie-Comeau ».